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Eğlence mekanındaki silahlı çatışmada flaş detay!

12.09.2023 16:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da bir eğlence mekanında müşteriler ile güvenlik görevlileri arasında çıkan silahlı çatışmada bir kişi hayatını kaybetmişti. Gözaltına alınan 12 şüpheli hakkında karar verildi.

Eğlence mekanındaki silahlı çatışmada flaş detay!

Olay, 7 Eylül'de saat 01.30 sıralarında Nilüfer ilçesi Altınşehir Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Bulvarı'ndaki bir gece kulübünde meydana geldi. Eğlenmek için gece kulübüne gelen Çağlar Bayraktar, Yasin K., Gökhan Kılıç ve Muhammet Okan Kurt, iddiaya göre; gürültü yaptıkları gerekçesiyle güvenlik görevlilerince dışarı çıkarılmak istendi. Bunun üzerine çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Dışarı çıkan gençler ile güvenlik görevlileri silahlarını çekerek, birbirine ateş etti.

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Çatışmada Yasin K., Gökhan Kılıç ve Muhammet Okan Kurt ile güvenlik görevlisi Güçlü Şamil Erşen, yaralandı. Çağlar Bayraktar koşarak uzaklaşırken, yaralılar ambulanslar ile çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Gökhan Kılıç, hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan Bayraktar, ekiplerce yakalanırken olayda kullanılan 3 tabanca da ele geçirildi.

GÖZALTI SAYISI 12'YE ÇIKTI

Olayın ardından görgü tanıklarının ifadelerine başvurup, güvenlik kameralarını inceleyen polis, Yasin K. ve Muhammet Okan Kurt'u yaralayan, Gökhan Kılıç'ın ise ölümüne neden olan şüphelinin mekan sahiplerinden Anıl Erşen olduğunu tespit etti. Teknik ve fiziki takibin ardından Eskişehir'e kaçtığı belirlenen Erşen, kendisine yardım ettiği belirlenen 4 kişi ile saklandığı evde gözaltına alındı. Ayrıca olaya karıştığı tespit edilen 6 kişi de Bursa'da gözaltına alındı. Öte yandan taburcu olan Muhammet Okan Kurt ile Güçlü Şamil Erşen'in de gözaltına alındı. Soruşturmada gözaltı sayısı, 12'ye yükseldi.

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10 ŞÜPHELİ MAHKEMEYE ÇIKTI

Şüpheliler, dün emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Ü.Y. ve İ.İ. ifadeleri sonrası serbest bırakılırken, 10 şüpheli tutuklanma talebi ile mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden N.H., A.G. ve S.K. adli kontrol şartı serbest bırakılırken, A.Y., A.Ö. ve E.S.A. 'suçluyu kayırma' suçlamasıyla ev hapsi cezası aldı. Güçlü Şamil Erşen ile Anıl Erşen 'kasten adam öldürmek', Çağlar Bayraktar ile Muhammet Okan Kurt ise 'kasten adam yaralama' suçundan tutuklanıp, cezaevine gönderildi. (DHA)

(DHA)

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