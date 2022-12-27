Eğlence mekanından ayrılmayı reddedince sevgilisi tarafından öldürüldü!

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Emek Mahallesi 7002 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; kıskançlık meselesi nedeniyle çıkan kavgada C.G., kız arkadaşı Tuğba Kul'a, tabanca ile ateş açtı. Kul kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Kaçan C.G. de polis ekiplerince yakalandı. C.G.'nin, Tuğba Kul'dan çalıştığı eğlence mekanından ayrılmasını istediği, sevgilisinin bu isteği reddetmesi ile olayın yaşandığı öğrenildi. Kul'un cenazesi memleketi Manisa'nın Salihli ilçesine gönderildi. Tuğba Kul'un komşularından Fatma İlboğa, "Silah seslerini duyduk, çıkıp, baktığımızda yerde yatıyordu. Hepimiz korktuk" dedi.
Tuğba Kul'un cenazesi İzmir Adli Tıp Morgu'ndan ailesi tarafından teslim alındı. Kul'un cenazesi Manisa'nın Salihli ilçesindeki Dedetaşı Camisi'ne getirildi. Cenazeye ailesi, arkadaşları ve sevenleri katıldı. Törende Kul'un tabutunun üstüne gelinlik konulurken, babası Ahmet Kul ayakta durmakta güçlük çekti. Kul, ikindi vaktinde kılınan cenaze namazının ardından Karaağaç Mezarlığı'na gözyaşlarıyla toprağa verildi.