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Eğlence mekanından çıkarıldığı iddia edilen şahıs silahla dehşet saçtı: 1’i ağır 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.12.2019 07:06 | Son Güncelleme

Isparta’da alkollü bir eğlence mekanı önünde silahla vurulan 1’i ağır, 4 kişi yaralandı.

Isparta’da alkollü bir eğlence mekanı önünde silahla vurulan 1’i ağır, 4 kişi yaralandı. Olayın ardından fail, polis ekiplerince kıskıvrak yakalanarak gözaltına alınırken, hastane bahçesinde bekleyen yaralı yakınları, doktor raporu alınmak üzere hastaneye getirilen zanlıyı linç etmek istedi. Polis, kalabalık gruba müdahale ederek, olayın büyümesini önledi.
Olay, bugün saat 02.45 sıralarında Fatih Mahallesi’ndeki Toptancılar Bölgesi’nde meydana geldi.
İddiaya göre, 4504. Sokak üzerinde bulunan bir eğlence mekanına gelen Eray E., içeride yaşanan bir sorun dolayısıyla güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkarıldı.
Alkollü mekandan çıkarıldığı esnada darp edildiği öne sürülen şahıs, eğlence mekanından ayrıldıktan bir süre sonra silahla birlikte geri geldi. Kendisini dışarı çıkaran şahıslara silahla ateş eden Eray E., 4 kişiyi yaraladı. Silahla vurulan 1’i ağır, 4 kişi yaralandı.
Olayın ihbar edilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Isparta Şehir Hastanesi ile SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne sevk ettiler.
Yaşanan olayın ardından polis, bölgeyi güvenlik şeridi altına alarak bölgede incelemelerde bulundu.
Hastanede gerginlik yaşandı
Isparta Şehir Hastanesi’ne sevk edilen yaralıların yakınları, olayın failinin doktor raporu alınmak üzere polisin geniş güvenlik önlemi aldığı sıralarda gerginlik oluşturdu.
Polis ekipleri, yaralı yakını şahısları bölgeden uzaklaştırdığı sırada hastanenin özel güvenlik görevlileri ile şahıslar arasında arbede yaşandı.
Özel güvenlik görevlileri, görevlerini bırakıp gazeteciye saldırdı
Özel güvenlik görevlileri ayrıca, yaşananları görüntüleyerek görevini yapmaya çalışan gazeteciye saldırdılar. Muhabire fiziki saldırıda bulunan güvenlikçiler, polisin ‘Kamuya açık alan’ ikazları sonrasında gazeteciyi bırakıp, yaralı yakınlarına müdahaleyi sürdürdüler.
Yaralılardan birinin durumu ağır
Öte yandan, olayla ilgili tahkikat başlatılırken, hastaneye sevk edilen yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu, diğerlerinin ise gerekli tedavilerinin yapıldığı öğrenildi.

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