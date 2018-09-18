Eğlence mekanının altındaki depoda çıkan yangın korkuttu

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da tadilatta bulunan bir eğlence mekanı, altında bulunan depoda çıkan yangında zarar gördü.
Merkez Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi'nde bulunan Hakan Akkan 'a ait eğlence mekanının altındaki depoda saat 05.00 sıralarında yangın çıktı. Tadilat nedeniyle kapalı olan mekanda kalan çalışanlar, yangını fark edip, itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, yaklaşık 1 saatte söndürüldü. Yangında, eğlence mekanında maddi zarar meydana geldi.
Kundaklama şüphesi üzerinde duran itfaiye ekipleri, yangının kesin çıkış nedenini belirlemek üzere çalışma başlattı.
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