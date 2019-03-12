Eğlence mekanlarına operasyonda 15 asker kaçağı yakalandı

Serkan AKKUŞ/BURSA, (DHA)- BURSA'nın Karacabey ve Mustafakemalpaşa ilçelerindeki eğlence mekanlarına yönelik, 500 polisle operasyon yapıldı. 40 adrese yapılan eş zamanlı baskında, 15 asker kaçağı yakalandı.

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro amirliği ekipleri, Karacabey ve Mustafakemalpaşa ilçelerinde 40 eğlence mekanına eş zamanlı olarak baskın düzenledi. Operasyonda toplam 611 kişiye yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) yapan ekipler, 15 kişinin asker kaçağı olduğunu belirledi. Asker kaçakları, gerekli işlemleri yapılmak üzere mekanlardan çıkartılarak Askerlik Şubesi'ne götürüldü. Ayrıca polis ekipleri, eğlence mekanlarındaki suç unsurlarına karşı çeşitli cezalar kesti.

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