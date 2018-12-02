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Eğlence mekanlarında çıkan kavgalar kanlı bitti! 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.12.2018 07:39 | Son Güncelleme

Ankara’da 2 ayrı eğlence mekanında kalabalık gruplar arasında çıkan kavgalar, tarafların birbirine bıçak çekmesi sonucu kanlı bitti. Olaylarda 2 kişi bıçaklanırken, toplamda 6 kişi yaralandı.

Eğlence mekanlarında çıkan kavgalar kanlı bitti! 6 yaralı

Çankaya ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde gece yarısı yaşanan olayda, İnkılap Sokak üzerinde bulunan bir gece kulübünde müşterilerle iş yeri çalışanları arasında hesap anlaşmazlığından dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın alevlenmesiyle giderek gerilen taraflar, mekan önünde kavgaya tutuştu. Çıkan kavgada 2 kişi darp edilirken, 1 kişi kesici aletle yaralandı.

İsminin Hakan olduğu öğrenilen yaralı, Tuna Caddesi üzerinde park halindeki bir ticari taksinin yanına sığındı. Şahsın bacağından akan kanı gören taksi sürücüsü, yaralıyı aracın içine oturtup, polis ekiplerine haber verdi. Kısa süre içinde noktaya polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralının ilk müdahalesini olay yerinde gerçekleştiren 112 Acil Servis ekipleri, şahsı daha sonra tedavi edilmek üzere ambulansla Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Kavgada darp nedeniyle yaralanan şahıslar da ambulansa alınarak ayakta tedavi edildi.

Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, olay anında gece kulübünde bulunan müşterilerin ifadelerine başvurdu. Mekandaki güvenlik kameralarını da izlemeye alan ekipler, olayla ilgili inceleme başlattı.

BIÇAKLAYIP KAÇTILAR, HASTANEDE YAKALANDILAR

Çankaya ilçesindeki bir başka bıçaklı kavga da Nene Hatun Caddesi üzerinde bulunan eğlence mekanın önünde meydana geldi. İki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Olayda 1 kişi bıçakla yaralandı. 2 kişi de darp nedeniyle yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Bu sırada kavgaya karışan gruptaki şahıslar, mekanın önünden geçen bir taksiyi durdurup olay yerinden kaçtı.

Yaralılara ilk yardım müdahalesinde bulunan sağlık ekipleri, bıçaklanan İ.D.'yi yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Darp edilen 2 kişi ise ayakta tedavi edildi.

Polis ekipleri taksiyle kaçan şahıslar için arama çalışması başlattı. Kavgada aldıkları yaralar nedeniyle tedavi olmak için taksiyle Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine gelen şahıslar, burada yapılan müdahalenin arından polis ekiplerince gözaltına alındı.

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