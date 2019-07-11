Eğlence mekanlarında sahte alkol denetimi

İSTANBUL (AA) - İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, 39 ilçede eş zamanlı kaçak ve sahte alkol denetimi başlattı.

Son zamanlarda sahte içki nedeniyle yaşanan olaylar nedeniyle İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca öncülüğünde kentteki eğlence merkezlerine baskınlar düzenlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği denetimlerde, sahte ya da kaçak içki kontrolleri yapıldı. Bandrolleri tek tek kontrol edilen işletmelerdeki içki şişelerinden şüpheli bulunanlardan numune alındı.

İş yerlerinin ruhsatları ve faturaların da incelendiği denetimler, sabah saatlerine kadar sürecek.

Karaca, medyada çıkan haberler dolayısıyla bakanlığın emriyle 39 ilçede eş zamanlı denetim başlattıklarını belirtti.

