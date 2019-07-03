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Eğlence mekanlarında uyuşturucu sattığı iddia edilen 2 kişi tutuklandı 

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2019 08:10 | Son Güncelleme

 MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, eğlence mekanlarında uyuşturucu madde sattıkları tespit edilen 2 kişi tutuklandı.

Eğlence mekanlarında uyuşturucu sattığı iddia edilen 2 kişi tutuklandı 

BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, eğlence mekanlarında uyuşturucu madde sattıkları tespit edilen 2 kişi tutuklandı.
Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçe merkezinde bulunan eğlence mekanlarında, bazı kişilerin turistlere uyuşturucu madde sattığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, yapılan çalışmayla O.K. ve S.Y.'yi turistlere uyuşturucu satak isterken suçüstü yakaladı. 2 şüphelinin ev ve araçlarında yapılan aramalarda, farklı gramajlarda 50 pakette 40 gram kokain, 40 paket halinde 250 gram genetiği değiştirilmiş esrar (skunk) maddesi ve 80 ecstasy hap ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sekv edilen 2 şüpheli, tutuklandı.

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