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Eğlence merkezinde kavga: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 12:44 | Son Güncelleme

Burdur’da eğlence merkezinde çıkan kavgada 1 kişi bacağından bıçakla yaralandı.

Eğlence merkezinde kavga: 1 yaralı

Burdur’da eğlence merkezinde çıkan kavgada 1 kişi bacağından bıçakla yaralandı. Taraflardan baba ile oğul etrafa ateş açarak kaçarken, polis ekipleri şüphelileri kısa sürede yakaladı.
Edinilen bilgiye göre, Burdur merkez Oluklaraltı mevkisindeki bir eğlence mekanına gelen İsmail A. ve oğlu Cevahir A. mekanda bulunan Emre Taşçı (25) ile dışarıya çıkararak tartışmaya başladı. Daha önce husumeti bulanan tarafların arasındaki tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüştü. Yaşanan arbedede Emre Taşçı, bacağından bıçaklandı. Baba ve oğlu kavga sonrasında tabanca ile etrafa ateş ederek olay yerinden otomobille kaçtı.

Şehir polis kameralarından kaçamadılar
Kavgada bıçakla bacağından yaralanan Emre Taşçı’ya 112 ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra yaralı Burdur Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Baba ve oğlu ise bindikleri araçla olay yerinden kaçarken Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Kavşaklardaki şehir polis kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, aracın plakasını ve kaçan şahısları tespit ederek kısa sürede yakaladı.

Eğlence merkezinde kavga: 1 yaralı

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