Eğlence merkezinde silahlı kavga: 1 yaralı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir eğlence merkezinde iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Eski Besni yerleşim yeri üzerinde bulunan bir eğlence merkezinde Y.T. ile E.B. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.T. tabancasıyla E.B'ye ateş etti.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan E.B, 112 Acil servis ekiplerince Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan E.B, Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Olay yerinden kaçan Y.T'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

