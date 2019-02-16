HABER

Eğlence merkezinde vurularak hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 16.02.2019 18:09 | Son Güncelleme

İzmir’de bir eğlence merkezinde çıkan kavgada silahla vurularak hastaneye kaldırılan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, Alsancak’ta bir eğlence merkezine arkadaşlarıyla birlikte giden Ahmet Serkan Muçay (42) ile birlikte mekana geldiği arkadaşları arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı.

İzmir’de bir eğlence merkezinde çıkan kavgada silahla vurularak hastaneye kaldırılan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Alsancak’ta bir eğlence merkezine arkadaşlarıyla birlikte giden Ahmet Serkan Muçay (42) ile birlikte mekana geldiği arkadaşları arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle arabasındaki tabancayı almaya giden Muçay, döndüğünde kavga ettiği kişilerin arasında bulunan V.K tarafından silahla vuruldu. Vatandaşların olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri ağır yaralanan Muçay’ı Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk etti. Burada tedavi altına alınan Muçay, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Olaydan sonra cinayette kullandığı silahıyla birlikte gözaltına alınan V.K, İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliğindeki ifadesi sonrası çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Muçay’ın cenazesi ise Şirinyer Enhoşlar Ensar Camisinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

PARTNER'Teklifleri değerlendiriyorum''Teklifleri değerlendiriyorum'
HDP İlçe Eş Başkanı Yıldırım tutuklandıHDP İlçe Eş Başkanı Yıldırım tutuklandı
İzmir’de silahlı kavga: 1 ölüİzmir’de silahlı kavga: 1 ölü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Aykut Kocaman tweeti ortalığı karıştırdı

Aykut Kocaman tweeti ortalığı karıştırdı

Nevşehir Valisi duyurdu! Bugün başlıyor

Nevşehir Valisi duyurdu! Bugün başlıyor

İstanbul'da 4 katlı bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul'da 4 katlı bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

İzmir'deki binaların görüntüsü şoke ediyor!

İzmir'deki binaların görüntüsü şoke ediyor!

Sakın çöpe atmayın! En çok İstanbul'da toplandı

Sakın çöpe atmayın! En çok İstanbul'da toplandı

Kartal'daki bina neden çöktü? İhmaller bilirkişi raporunda

Kartal'daki bina neden çöktü? İhmaller bilirkişi raporunda

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Feci kaza! Ardında bu görüntü kaldı

Feci kaza! Ardında bu görüntü kaldı

Atatürk Havalimanı'nda çok acı olay!

Atatürk Havalimanı'nda çok acı olay!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pakistan’da doktorlar grevde, hastalar zor durumda

Pakistan’da doktorlar grevde, hastalar zor durumda

Banka müdürüne silahlı saldırı

Banka müdürüne silahlı saldırı

Sahte şeyhe bir dava daha! 'Arka odada yalnızdık, kendisini taciz ettirdi'

Şahte şeyhle ilgili flaş gelişme! 'Taciz ettirdi...'

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şokunu yaşadılar

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması

Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması

Kan donduran sözler: Spermlerimin nasıl tespit edildiğini bilemiyorum

Spermlerimin nasıl tespit edildiğini bilmiyorum

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.