Eğlence merkezine silahlı kavga: 2 yaralı

Eskişehir kent merkezinde bulunan bir eğlence merkezinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, olay, Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü Caddesi’ndeki bir eğlence merkezinde meydana geldi. Eğlence merkezine giden Gökhan K., Veysel B. ile Bekir Can B. arasında bilinmeyen bir nedenden ötürü tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken Bekir Can B. üzerinde taşıdığı tabancayla Gökhan K. ile Veysel B.’ye ateş edip olay yerinden kaçtı. Yaralı şahıslar 112 Acil Servis ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan 2 kişinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Bekir Can B.’yi, Esentepe Mahallesinde bulunan Yüzüncü Yıl Parkında yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.