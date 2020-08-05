HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 'Eğlence'nin böylesi! Yürekler ağza geldi

'Eğlence'nin böylesi! Yürekler ağza geldi

YAŞAM HABERLERİ  | 05.08.2020 10:57 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde 20 metre yükseklikteki kayalara tırmanarak denize atlayan gençler, görenlerin yüreğini ağzına getirdi. Geçen yıllarda ölüm ve yaralanmalara neden olan tehlikeli eğlencede gençlerin kayalık yakınından süzülerek suya atlamaları, görenleri korkuttu.

Kocaeli’nin Karadeniz’e kıyısı bulunan Kandıra ilçesindeki Kerpe bölgesinde tatil yapan bazı kişiler, yaklaşık 20 metre yüksekliğindeki kayalıklardan denize atlıyor. Dalgaların aşındırması sonucu doğal süreçle meydana gelen kayalıklarda bazı gençler, tehlikeye aldırış etmiyor. Yaklaşık 20 metre tehlikeli tırmanışın ardından kayalıkların en yüksek kesimine ulaşan gençler, daha sonra kendilerini suya bırakıyor.

SUYUN ALTINDA DA TEHLİKE DEVAM EDİYOR!

En ufak denge sorunu yaşandığında facia ile sonuçlanabilecek atlayış sırasında ikinci tehlike ise suya girildiğinde doğuyor. Suyun altında kayalıklara çarpma ve tırmanırken kayalıklardan düşme ihtimali olan gençlerin bu girişimi, görenleri korkutuyor. Geçen yıllarda ölüm ve yaralanmalar olmasına rağmen gençler, tehlikeye aldırış etmeden eğleniyor.

'RİSKİ GÖZE ALIYORUZ'

Daha önce birçok kişinin kayalıklarda mahsur kaldığını belirten Cihat Ateş, şunları söyledi:
"Korkmuyorum, çocukluğumdan beri atlıyorum, çok eğlenceli. Tırmanırken de riskli durum var onu göze alarak çıkıyoruz ama bir şey olacağını zannetmiyorum. Bazen kayalıkların üzerine çıkıp atlamaya cesaret edemeyenler oldu."
"Çıkarken kolay, inmesi çok zor. Bu yüzden kendine güvenenler zaten hemen atlıyor, cesaret edemeyenler ise 1-2 saat bekledikten sonra atlıyor.”

'RİSKLİ AMA BU EĞLENCEYE DEĞİYOR'

'RİSKLİ AMA BU EĞLENCEYE DEĞİYOR'
Yaptıkları tehlikeli atlayışın son derece heyecan verici olduğunu belirten Berat Damar ise şunları söyledi:
"Çocukluğumuz burada geçti, sürekli çıkıp atlıyoruz. Riskli ama bu eğlenceye değiyor. Atlayamadığım, korktuğum anlar oldu ama bir anlık cesaretimizi toplayıp atlıyoruz. İki kayanın arasına atlıyoruz, yaklaşık 10 metre derinlik var. Suyun dibindeki taşa çarpma riskimiz de yok, kayalıklara çarpma riskimiz zaten yok. Kendimizi bıraktığımız zaman hemen iniyoruz." DHA
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da vaka sayısı patladı mı? İddialar sonrası flaş açıklama

Ankara'da vaka sayısı patladı mı? İddialar sonrası flaş açıklama

Aselsan personelini taşıyan minibüs ile yolcu otobüsü çarpıştı

Aselsan personelini taşıyan minibüs ile yolcu otobüsü çarpıştı

Komşu'dan korkutan açıklama: Her an kontrol dışına çıkabilir

Komşu'dan korkutan açıklama: Her an kontrol dışına çıkabilir

Murat Övüç'e Tuğba Ekinci'den destek geldi: Çok üzülüyor ve ağlıyor

Murat Övüç'e Tuğba Ekinci'den destek geldi: Çok üzülüyor ve ağlıyor

Giyim devi iflas etti! Yüzlerce mağazası kapanıyor

Giyim devi iflas etti! Yüzlerce mağazası kapanıyor

Beyrut'ta korkunç patlama: Ölü sayısı 100'ü aştı

Beyrut'ta korkunç patlama: Ölü sayısı 100'ü aştı

İlginizi Çekebilir

Kanadalı araştırmacılardan doğal penis boyu uzatma yöntemi!

Kanadalı araştırmacılardan doğal penis boyu uzatma yöntemi!

Amatör balıkçılar oltayı çekince büyük şok yaşadı

Amatör balıkçılar oltayı çekince büyük şok yaşadı

Diyanet'e göre kurban eti nasıl pay edilir?

Diyanet'e göre kurban eti nasıl pay edilir?

Bayram'da AVM'ler açık olacak mı?

Bayram'da AVM'ler açık olacak mı?

İşte en güzel Kurban Bayramı mesajları

İşte en güzel Kurban Bayramı mesajları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İlk kez görüntülendi! İşte Van Gölü'ndeki batık Rus şilebi

İşte Van Gölü'ndeki batık Rus şilebi

Çorumlu 'kovboy hoca'dan sosyal izolasyonlu korona önlemi

Çorumlu 'kovboy hoca' salgına karşı öyle bir yöntem buldu ki...

5 Ağustos Resmi Gazete'de yayınlanan atamalar! Son dakika Milli Eğitim Müdürü ve müftü atamaları listesi!

5 Ağustos Resmi Gazete'de yayınlanan atamalar!

Beyrut'ta neden patlama oldu? Lübnan'daki patlamanın sebebi nedi? Beyrut Limanı patlamasını kim üstlendi?

Beyrut'ta neden patlama oldu, sorumlular ortaya çıktı mı?

Mardin'de 'Pes' dedirten görüntüler! Koronavirüs kurallarını hiçe saydılar

Şoke eden görüntüler! Sosyal medyada canlı yayın yaptılar

Eylül'de sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? 3 gün okuldan 3 gün evden eğitim sırasında kısıtlama olacak mı?

Eylül'de sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.