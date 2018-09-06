Eğlence parkını 25 bin çocuk ziyaret etti

MARDİN (AA) - İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesince kurulan, Çocuk Eğlence Parkını bir ayda 25 bin çocuk ziyaret etti.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman, 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda bir süre önce Çocuk Eğlence Parkı oluşturulduğunu anımsattı.

Yaman, belediye imkanlarını teröre, dağa değil, şehrin insanlarına harcadıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Mardinimiz bir buçuk yılı aşkın süredir huzur kenti haline geldi. Bu şehirde çocukların, gençlerin, kadınların, engellilerin, esnafın yani herkesin yüzü gülüyor. Yaptığımız çalışmalarla tarihi, kadim Mardin'i gülen bir şehir haline getirdik. Gülen ve mutlu bir şehir için çalışmalarımız devam edecek."

Belediye olarak çocuklar için birçok projeyi hayata geçirdiklerini aktaran Yaman, "Mahalleme Havuz Geldi Projesi kapsamında binlerce çocuğumuz yüzmeyi öğrendi. Yaklaşık bir ayda 25 bin çocuk eğlence parkında mutlu oldu. Çocukların güldüğü ve mutlu olduğu bir şehir için çalışmalarımız devam edecek." ifadelerini kullandı.

