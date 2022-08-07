Eğlence sonrası dehşet! Sevgilisinin zorla kolundan tuttu ve uçurumdan ölüme atladılar "Benimle ölüme var mısın?"

Dehşete düşüren olay Tekirdağ'ın Çerkezöy ilçesinde meydana geldi. Güzellik salonu sahibi Mehlika Derici ile Çorlu ilçesinde çiftçilik yapan erkek arkadaşı Selçuk Çetiner, dün akşam Marmaraereğlisi ilçesinde bir restoranda düzenlenen arkadaşlarının doğum günü kutlamasına katıldı. Burada alkol alıp eğlenen Derici ile Çetiner, daha sonra beraberlerinde iki arkadaşlarıyla birlikte ilçenin Aşıklar Tepesi mevkisine gitti. Her detayı kan donduran olay ise bundan sonra yaşandı.

"BENİMLE ÖLÜME VAR MI?"

İddiaya göre, daha önceden de kıskançlık yüzünden tartışmalar yaşayan Derici ile Çetiner arasında yine tartışma çıktı. Tartışma sırasında Selçuk Çetiner, "Benimle ölüme var mısın?" dediği Mehlika Derici, tepki gösterdi.

SEVGİLİSİNİN ZORLA KOLUNDAN TUTUP UÇURUMA ATLADI

Bunun üzerine Çetiner, Derici'yi zorla kolundan tutup birlikte uçuruma atladı. Yaklaşık 25 metreden uçuruma düşen Derici ile Çetiner, olay yerinde hayatlarını kaybetti.

Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Derici ile Çetiner'in öldükleri belirlendi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasında 2 kişinin cansız bedenleri uçurumdan çıkarılarak, Marmaraereğlisi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, Derici ve Çetiner'in cep telefonlarına da el koyarak, olayla ilgili kapsamlı soruşturma başlattı. (DHA)

