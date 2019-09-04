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Eğlencede korkunç son; 7'nci kattan düşüp ölen arkadaşlarını bırakıp, kaçtılar

YAŞAM HABERLERİ  | 04.09.2019 09:26 | Son Güncelleme

 KARAMAN'da evinde 3'ü kız, 5 arkadaşıyla birlikte alkol alan Berat Özçınar (24), 7'nci kattan merdiven boşluğuna düştü.

Eğlencede korkunç son; 7'nci kattan düşüp ölen arkadaşlarını bırakıp, kaçtılar

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da evinde 3'ü kız, 5 arkadaşıyla birlikte alkol alan Berat Özçınar (24), 7'nci kattan merdiven boşluğuna düştü. Özçınar'ın öldüğünü anlayan arkadaşları ise paniğe kapılıp kaçtı.
Olay, saat 03.00 sıralarında Urgan Mahallesi 2269 Sokak'ta meydana geldi. 7 katlı apartmanın en üst katında oturan Berat Özçınar, 5 arkadaşıyla birlikte evinde alkol almaya başladı. Bir süre sonra daireden çıkan Özçınar, merdivenlerin demir korkuluğundan tutunurken dengesini kaybedip, boşluğa düştü. Beton zemine çakılan Özçınar, yaşamını yitirdi. Özçınar'ın yanına inen arkadaşları, öldüğünü anlayınca korkup kaçtı.
Gürültüyü duyup, dışarı çıkan bina sakinleri, Berat Özçınar'ı kanlar içinde yerde yatarken bulup, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibi, Özçınar'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti.
Polis yaptığı araştırmada, Berat Özçınar'ın birlikte alkol aldığı arkadaşlarından H.S.'yi evin yakınında beklerken yakaladı. Alkolün de etkisiyle korkup kaçtıklarını ifade eden H.S., "3 kız, 3 erkek arkadaş evde alkol alıp eğleniyorduk. Berat'a ayran falan içirdim. Daha sonra Berat dışarıya çıktı. Niçin çıktığını da bilmiyorum. Ben de arkasından gittim. Berat'ı merdivenin demir korkuluklarından tek eliyle tutunmuş halde gördüm. Sonra dengesini kaybedip düştü, elinden tuttum ama kurtaramadım. Berat'ın öldüğünü gören diğer arkadaşlar korkup kaçtı. O arkadaşların şu an tam kim olduklarını hatırlamıyorum" dedi.
H.S. ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Berat Özçınar'ın cansız bedeni de otopsi için Karaman Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Polis, gece evde bulunan diğer kişilerin kimliklerinin tespit edilip yakalanması için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Eğlencede korkunç son; 7'nci kattan düşüp ölen arkadaşlarını bırakıp, kaçtılarEğlencede korkunç son; 7'nci kattan düşüp ölen arkadaşlarını bırakıp, kaçtılarEğlencede korkunç son; 7'nci kattan düşüp ölen arkadaşlarını bırakıp, kaçtılarEğlencede korkunç son; 7'nci kattan düşüp ölen arkadaşlarını bırakıp, kaçtılar

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