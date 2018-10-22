Eğlencede 'Silah atma, düğünümüzü karartma' pankartlı uyarı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinin kırsal Dömez Mahallesi'nde geçen 10 Ekim'deki düğün eğlencesinde 1 kişinin maganda kurşunuyla yaşamını yitirdiği olayın bir daha yaşanmaması için, kırsal Boğazköy Mahallesi sakinlerince düğün eğlencesinde 'Silah atma, düğünümüzü karartma' yazılı pankart asıldı. Uyarı üzerine gece boyunca silah sesi duyulmadı.

İnegöl'ün kırsal Boğazköy Mahallesi'nde damat Yunus Emre Şahin (25) için yapılan düğün eğlencesinde 'Silah atma, düğünümüzü karartma' yazılı pankart asıldı, herhangi bir silah sıkılmaması yönünde davetlilere uyarı yapıldı. Uyarı üzerine gece boyunca silah sesi duyulmadı, davetliler doyasıya eğlendi. Damat Yunus Emre Şahin, düğünlerde silah atmanın eğlence olmadığına dikkati çekerek, "Bu mutlu günümüzün olası bir acıyla bitmemesi adına, eğlencemizde silah atmanın önüne geçmek için bu pankartla uyarıda bulunduk. Eğlencemizde katılanlar da bu uyarıya uydu" dedi.

Mahalle Muhtarı Ali Osman Duyan da geçen 10 Ekim'de kırsal Dömez Mahallesi'ndeki düğün eğlencesinde yaşanan acı olayı hatırlatarak, "Böyle acıların yaşanmaması için mahalle gençlerimiz güzel bir uygulasmaya imza attılar. Önceki düğünlerde silah atılıyordu, bu zamana kadar herhangi bir sorun yaşanmadı. Ancak böyle olması, bundan sonra da yaşanmayacağı anlamına gelmez. Bu nedenle gençlerimiz pankartla uyarıda bulundu. Artık düğünlerimizde silah atılmayacak. Bu uygulamanın örnek olmasını dilerim" diye konuştu.

1 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Kırsal Dömez Mahallesi'nde geçen 10 Ekim'de yapılan düğün eğlencesinde, havaya ateş açılması sonucu başına kurşun isabet eden Necmi Çelik (57) yaşamını yitirmişti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 2'si muhtar 4 kişi gözaltına alınmış ve olayı gerçekleştirdiği tespit edilen Ramazan T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

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