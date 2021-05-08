Eğlenceli Anneler Günü mesajları | Anneler Günü için sözlü mesajlar

Anneler Günü’nün tarihçesine dair farklı rivayetler bulunuyor. Ancak kökeni ne olursa olsun bazen bir hediye ile bazen de eğlenceli Anneler Günü mesajları her zaman çocukları için en iyisini isteyen anneleri mutlu etmek ve onurlandırmak için iyi bir yol olarak görülüyor. ANNELER GÜNÜ’NÜN TARİHÇESİ Anneler Günü'nün nasıl başladığına ilişkin farklı rivayetler vardır. Bunlardan en çok bilineni ise ABD'nin Virginia eyaletinde yaşayan öğretmen Anna Jarvis isimli bir kadın, 1905’te kaybettiği annesi için her yıl kutlama yapmak istemiştir. Anna Jarvis’in bu isteği üzerine Anneler Günü kutlaması ilk defa 1908’de bir okulda 407 çocuk ve anneleriyle yapılmıştır. Ancak, Anna'nın bu talebi, temsilciler meclisi tarafından uygun görülmediği için resmiyete kavuşmamıştı. Anna bu durumu, politikacılar ve medyanın tanınmış isimleriyle paylaşmış, bu çabalar neticesinde 1914’te mayıs ayının ikinci pazarı anneler günü olarak ilan edilmiştir. Anneler Günü’nün kutlanmaya başlamasından bir süre sonra Anna, bu kutlamanın ticarileştiğini görünce davalar açmış ancak hiçbirini kazanamamıştır.

Diğer yandan Anneler günü geleneğinin Antik Yunanların Yunan mitolojisinde de yer almaktadır. Bu özel gün Yunan mitolojisinde bulunan pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlamıştır. Antik Romalılar da ilkbahar festivallerini Hz. İsa'nın doğumundan 250 yıl öncesinden ana tanrıça Kibele’yi onurlandırmak için kutluyorlardı. İŞTE EĞLENCELİ ANNELER GÜNÜ MESAJLARI Ayakların altındaki cenneti bana bir gülümsemenle bile yaşatabildiğin için minnettarım. Sen benim hayattaki en değerli varlığımsın. İyi ki varsın anneciğim… Sen benim sevdiğim ilk kadın, beni doğuran kadın… Ne yapsam senin hakkını ödeyemeyeceğimi ve benim küçük bir mutluluğumla bile çok mutlu olacak kadar yüce gönüllü olduğunu çok iyi biliyorum. İyi ki senin evladınım, senin gibi bir annem olduğu için dünyanın en şanslı insanıyım. Beni hiç karşılık beklemeden sevdiğin ve her zorlukta güç verenim olduğun için teşekkür ederim… Anneler günün kutlu olsun. Anneciğim sen sonsuz sabrın ve kocaman sevginle bu dünyada en güzel şeyleri hakeden, en büyük mutluluklara şahit olması gerekensin. Allah’ım o güzel yüzünü hep güldürsün, ağlarsan da mutluluk dolu yaşların olsun. En güzel dileklerim ve dualarım her zaman seninle… Anneler günün kutlu olsun.

Anneler günün kutlu olsun anneciğim, umarım senin kadar sevgi dolu ve fedakar bir anne olurum, umarım sana layık bir evlat olurum. Seni çok seviyorum. Canım annem, üzüntümü sevince dönüştürebilen tek insansın. Beni en iyi tanıyan, beni hiçbir karşılık beklemeden kucaklayan, bana en saf sevgiyi sunansın. Sen benim şansım; iyi ki varsın! Gözyaşların sadece mutluluktan olsun, en kötü günümüz de böyle olsun anneciğim. Anneler günün kutlu olsun. Sen benim gündüzümde yol gösteren, gecemde aydınlatan, zorlukta yüreklendiren, mutlulukta sarılanımsın. Sen benim bu dünyadaki en güzel varlığımsın anneciğim. İyi ki varsın. Kötülükler, yalanlar, hırslarla dolu bu dünyada beni en güzel şekilde sevdiğin için teşekkürler anne! Benim birtanecik tatlı annem. Senin gibi bir kadının çocuğu olduğum için hep çok mutlu oldum. Sen benim en büyük şansımsın, bunu hayatımın her alanında gördüm. Benim en kıymetli varlığım, karanlıkta ışığım, dünüm bugünüm yarınımsın. Anneler günün kutlu olsun… Dünyanın en büyük zenginliği senin kadar koca yürekli bir anneye sahip olmaktır. En büyük mutluluk senin gülüşünü yaşamaktır. Sana layık bir evlat olmak, seni gururlandırabilmek dileğiyle anneciğim… Anneler günün kutlu olsun.

Tüm gülüşlerimin arkasında senin mutluluğun, üzüntülü anlarımın arkasında senin küçük bir hüznün var. Başarılı her anımda senin bir emeğin var anneciğim. Yüreğimde de her daim sana ait kalacak kocaman bir yer var. Seni çok seviyorum. Benden kelimelerle anlatılamayan tek insanı tarif etmemi isteselerdi, annem derdim. Sen beni ışığıyla karanlıklardan çıkaran, bana gülüşüyle dertleri unutturansın. Sana olan sevgim ve minnetim kelimelere sığacak kadar küçük değil. Sen benim hayattaki en kayda değer ‘iyi ki’msin. İyi ki senin evladınım… Anneler günün kutlu olsun. Canım annem… Anneler gününü kutlar, sana huzur ve mutluluk dilerim. İyi ki varsın. Bilirim ki benim dizlerim kanasa senin yüreğin yanar, ufacık bir derdim olsa senin gözüne uyku girmez. Senin kocaman yüreğin benim her zaman güvenle sığınabileceğim tek liman, senin kucağına yatmak benim bütün dertlerimi unutturan tek an. Seni çok seviyorum. Anne olmak çocuğunun canı yandığında keşke benim başıma gelseydi diye düşünmektir. Beni benden çok seven, beni benden çok düşünen biricik annem. Sen nasıl güzel bir yüreğe sahipsin de her derdime derman olabiliyor, en büyük zorlukları unutturuyorsun. Sen dünyanın en fedakar annesisin, benim güzeller güzeli meleğimsin… Seni çok seviyorum.

Hiçbir tedavi senin şefkatin kadar güçlü değil, hiçbir ilaç senin bir öpücüğün kadar etkili değil anneciğim… Sen benim hayattaki tek dayanağımsın, her zaman yanımdasın ve şunu da bil hep aklımdasın. Senin mutluluğun benim yaşama sebebim olmuş, senin derdin benim karanlığım. İyi ki varsın. Senin hakkını ödeyemem, seni sevmeye ömrümü yetiremem. Bütün dünya benim olsa bir tane sen etmez annem… Anneler günün kutlu olsun. Bu dünyada en güvenli sığınak senin kucağında, en tatlı uyku senin ninnilerinde. Ve sevgi denen o duygu en çok senin gözlerinde… Seni çok seviyorum anneciğim, iyi ki varsın! Sana layık bir evlat olabilmek için yaşıyorum annem senin hakkın ödenmez. İyi ki varsın, iyi ki benim annemsin. Her derdime derman olan, bana hep sahip çıkan sen oldun annem, bana verdiğin o kocaman sevgi için sana minnettarım. Anneler günün kutlu olsun… Sen bir gülüşünle kışımı yaza çeviren, gözyaşlarımı silensin. Sen beni hep şefkatle büyüten, hep sevgiyi gösterensin. Senin hakkın ödenmez, sana olan minnetim kelimelerle ifade edilemez annem. Seni çok seven, hep sana layık olmaya çalışan evladın…

Sen bir gülüşünle kışımı yaza çeviren, gözyaşlarımı silensin. Sen beni hep şefkatle büyüten, hep sevgiyi gösterensin. Senin hakkın ödenmez, sana olan minnetim kelimelerle ifade edilemez annem. Seni çok seven, hep sana layık olmaya çalışan evladın… Bir tek sen ol, bana yeter annem. Her zaman başımın tacısın. Anneler günün kutlu olsun anneciğim, seni bir gün değil her gün seviyorum, hayattaki en güzel varlığım… İyi ki varsın. Sen benim gölgem gibi nereye gidersem yanımdasın, sanki bir parçam gibi ne olursa olsun yüreğimin en güzel köşesindesin annem. Anneler günün kutlu olsun. Beni dünyaya getirip hep şefkat gösterip sevgiyle büyüten sendin anneciğim. Bana yanlışları gösterip hep doğruyu öğretip bu günlere getiren sensin canım anneciğim. Anneler Günü’n kutlu olsun. Sen benim meleğimsin. Fedakarlık sözcüğü bana seni çağrıştırır, şefkatin beni her zorluktan kurtarır, senin bir küçük üzüntün benim dünyamı karartır. Seni çok seviyorum anneciğim, iyi ki varsın. Her zaman yolumu aydınlatan, yanlışlarımı bağışlayan, bana her defasında kucak açan, şefkatinle tüm zorlukları eriten oldun. İyi ki o güzel yüreğinle benim melek annem oldun. Anneler günün kutlu olsun meleğim…