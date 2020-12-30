Eğlenceli sohbetlerin vazgeçilmezi olan WhatsApp çıkartmaları nasıl yapılır?

Sohbet ekranında GIF menüsünün yanında bulunan çıkartma simgesi, sizlere yeni bir dünyanın kapılarını aralıyor. Uygulama üzerinden indirebileceğiniz hazır WhatsApp çıkartma paketi çeşitlerinin yanı sıra kendi özel çıkartmalarınızı da yapabilme imkanınız olur. Özgün ve eğlenceli çıkartmalar yapmak için izlemeniz gereken adımlar yazımızda sizleri bekliyor.
Oldukça popüler bir mesajlaşma uygulaması olarak hayatınızda yer alan WhatsApp, 2.18 güncellemesi ile sohbetlerinizi daha keyifli bir hale dönüştürecek olan çıkartma özelliğini sizlerle buluşturur. iOS ve Android kullanıcılarının güncelleme işlemi sonrasında kolayca erişebilecekleri bu özellik; kırpılmış fotoğraflarınızı sticker haline getirip sohbetlerinizde emoji gibi kullanabilme, hazır paketler aracılığıyla birbirinden keyifli konseptlerde sizlere sunulan çıkartmaları indirebilme ve daha birçok imkanı tanır. Ruh halinizi yansıtabileceğiniz temalar, sohbetlerinizi daha samimi ve ilgi çekici yapar. Kendi çıkartma listenizi oluşturarak eğlenceyi ikiye katlayabilirsiniz. Sizin için hazırlanmış olan Cuppy paketinde sizleri farklı ruh hallerini yansıtan kahve fincanları bekler. Gülen, ağlayan, sinirlenen, aşık olan, pili biten, yemek yiyen ve daha birçok sevimli cup çıkartmalarını ücretsiz bir şekilde kullanabilisiniz. Dilerseniz hazır paketler ekleyebilir, tasarımcıların hazırladığı çıkartmaları saniyeler içerisinde indirip kaydedebilirsiniz. Hayalinizdeki eğlenceli tasarımlar için de yazımızın devamında bulabileceğiniz adımları izleyerek kendi çıkartmalarınızı oluşturabilirsiniz. Çektiğiniz veya ekran görüntüsü aldığınız fotoğraflardan benzersiz işler ortaya koyabilirsiniz. Çıkartmalar hakkında daha fazlasını keşfetmek için doğru adrestesiniz.
WhatsApp çıkartmaları indir ve kullan işlemlerinin nasıl gerçekleştiği, kullanıcıların merak ettiği bir diğer konudur. Öncelikle uygulama üzerinden herhangi bir bireysel veya grup sohbet ekranını açmanız gerekir. Ardından mesaj yazma kısmında sol tarafta bulunan emoji simgesine tıklamalısınız. Bu simgeye tıklayınca karşınıza çıkartmalar sekmesi açılır. Kayıtlı olan ve son kullandığınız çıkartmaları buradan görebilir ve üzerlerine tıklayarak mesaj halinde gönderebilirsiniz. Yeni çıkartmalar eklemek istediğinizde ise aynı sekmede sağ tarafta yer alan + ekle seçeneğine tıklamanız gerekir. Ekle seçeneği olan artı simgesine tıkladığınızda karşınıza hazır ve indirilebilir paketler çıkar. Bu paketlerin yanında yer alan indir simgesine dokunarak internetinizin hızına göre saniyeler içerisinde yeni çıkartmalara sahip olabilirsiniz. İndirme işleminin bittiğini paketin yanında çıkacak olan yeşil tikten anlayabilirsiniz. Yeşil tik, çıkartmaların uygulamaya kaydedildiğini sizlere gösterir. Ardından geri simgesine dokunarak çıkartmalarınızı aynı sekmede kolayca bulabilir, göndermek istediğinizin üzerine tıklayarak otomatik bir şekilde karşı tarafa ulaştırabilirsiniz. Çıkartmaların üzerine uzun dokunduğunuzda ise karşınıza favorilere ekle butonu çıkar. Çıkartmalarınızı favorilere ekleyerek yıldız sekmesinde en sevdiğiniz ve sıklıkla kullandığınız seçeneklere daha hızlı ulaşabilirsiniz. Tek bir dokunuşla arkadaşlarınızla bunları paylaşabilir, sohbetlerinizin keyfini artırabilirsiniz.
WhatsApp çıkartma yapma işleminin yanı sıra arkadaşlarınızın hazırlayıp size gönderdiği çıkartmaları nasıl kaydedebileceğiniz de merak konusu olur. Sadece kendi çıkartmalarınızı değil, karşı taraftan gelenleri de kolayca kaydedip kullanabilme imkanı sunan WhatsApp, bu konuda da pratikliği ile beğenileri kazanır. Öncelikle karşı taraftan size gelen ve sohbet ekranında bulunan çıkartmanın üzerine tıklamanız gerekir. Bir kez tıkladığınız takdirde karşınıza çıkartmanın da içerisinde yer aldığı bir pencere açılır. Bu pencerede üç farklı seçenek sıralı bir şekilde sizlere sunulur. Üstten aşağı doğru favorilere ekle, çıkartma paketini göster ve vazgeç şeklinde seçenekler sıralanır. Favorilere ekle seçeneğine tıklayarak çıkartmayı kendi listenize otomatik olarak kaydedebilirsiniz. Bu işlemler sonrasında çıkartmalar sekmesindeki favoriler kısmına gelerek kaydettiğiniz çıkartmayı dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz.
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