Eğlenceli sohbetlerin vazgeçilmezi olan WhatsApp çıkartmaları nasıl yapılır?

Sohbet ekranında GIF menüsünün yanında bulunan çıkartma simgesi, sizlere yeni bir dünyanın kapılarını aralıyor. Uygulama üzerinden indirebileceğiniz hazır WhatsApp çıkartma paketi çeşitlerinin yanı sıra kendi özel çıkartmalarınızı da yapabilme imkanınız olur. Özgün ve eğlenceli çıkartmalar yapmak için izlemeniz gereken adımlar yazımızda sizleri bekliyor.

WhatsApp Çıkartma Özelliği Nedir?

Oldukça popüler bir mesajlaşma uygulaması olarak hayatınızda yer alan WhatsApp, 2.18 güncellemesi ile sohbetlerinizi daha keyifli bir hale dönüştürecek olan çıkartma özelliğini sizlerle buluşturur. iOS ve Android kullanıcılarının güncelleme işlemi sonrasında kolayca erişebilecekleri bu özellik; kırpılmış fotoğraflarınızı sticker haline getirip sohbetlerinizde emoji gibi kullanabilme, hazır paketler aracılığıyla birbirinden keyifli konseptlerde sizlere sunulan çıkartmaları indirebilme ve daha birçok imkanı tanır. Ruh halinizi yansıtabileceğiniz temalar, sohbetlerinizi daha samimi ve ilgi çekici yapar. Kendi çıkartma listenizi oluşturarak eğlenceyi ikiye katlayabilirsiniz. Sizin için hazırlanmış olan Cuppy paketinde sizleri farklı ruh hallerini yansıtan kahve fincanları bekler. Gülen, ağlayan, sinirlenen, aşık olan, pili biten, yemek yiyen ve daha birçok sevimli cup çıkartmalarını ücretsiz bir şekilde kullanabilisiniz. Dilerseniz hazır paketler ekleyebilir, tasarımcıların hazırladığı çıkartmaları saniyeler içerisinde indirip kaydedebilirsiniz. Hayalinizdeki eğlenceli tasarımlar için de yazımızın devamında bulabileceğiniz adımları izleyerek kendi çıkartmalarınızı oluşturabilirsiniz. Çektiğiniz veya ekran görüntüsü aldığınız fotoğraflardan benzersiz işler ortaya koyabilirsiniz. Çıkartmalar hakkında daha fazlasını keşfetmek için doğru adrestesiniz.