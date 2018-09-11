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Eğlencenin sonu kötü bitti! 2 kız kardeş dehşeti yaşadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2018 09:19 | Son Güncelleme

Samsun'da asker uğurlama eğlencesinde tabanca ve tüfekle havaya açılan ateş sonucu 2 kız kardeş kazara vurularak hastanelik oldu.

Olay, Tekkeköy ilçesinin Selyeri mevkinde akşam saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, asker uğurlama eğlencesinde kimliği belirsiz kişiler tarafından havaya tabanca ve tüfekle ateş açıldı.

Bu sırada tüfekten çıkan saçma üniversite öğrencisi Özlem K.'nin (20) sol koluna, tabancadan çıkan kurşun ise lise öğrencisi Duygu K.'nin (17) çenesine isabet etti. Kazara vurularak yaralanan kız kardeşler aileleri tarafından Tekkeköy 112 acil servis istasyonuna götürüldü. Burada ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı kız kardeşler tedavi altına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Barosu ekipleri, 2 kardeşin yaralanmasına sebep olan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Kaynak: İHA


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Anahtar Kelimeler:
Samsun asker uğurlama

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