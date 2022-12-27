HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Eğlencenin sonu kötü bitti: Ayağına saplanan elektronik sigara yüzünden ayağını kaybedebilir

Eğlencenin sonu kötü bitti: Ayağına saplanan elektronik sigara yüzünden ayağını kaybedebilir

27.12.2022 15:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elektronik sigara kullanımı gün geçtikçe yaygınlaşıyor. Elektronik sigaranın normal sigaraya göre daha zararsız olduğu düşünülse de elektronik sigaranın zararları da saymakla bitmiyor. İngiltere'de yaşayan bir genç elektronik sigaranın üzerine basması oldukça ciddi sonuçlara yol açtı.

Eğlencenin sonu kötü bitti: Ayağına saplanan elektronik sigara yüzünden ayağını kaybedebilir

İnternet üzerinden yayılan bir görsel çok kısa süre içerisinde dünya üzerindeki birçok sosyal medya kullanıcısına ulaştı. İngiltere'de yaşayan 13 yaşındaki bir genç arkadaşlarıyla dışarıdayken elektronik sigaranın üzerine bastı. Ayağına elektronik sigara saplanan genç korkunç yaralanmanın ardından doktora gitti. Doktorlar ayağının kesilebileceğini söyledi.

SADECE EĞLENMEK İSTEMİŞTİ

Ekran görüntüsü 2022-12-27 145712

13 yaşındaki Harley Bennett, arkadaşlarıyla eğlenmek için dışarıda bulduğu elektronik sigaranın üzerine basmak istedi.Bunun üzerine e-sigarayı yere dikey olarak kaldırdı ve "bir kola kutusu" gibi ezmeye çalıştı.

AYAKKABILARINI DELDİ

Ekran görüntüsü 2022-12-27 145720

Ancak, dört inçlik vape kalemi kalın tabanlı spor ayakkabılarını, çoraplarını ve ayağını bir kazık gibi deldi. Bennett, "Üzerine bastım ve doğrudan ayağıma girdi," diye açıkladı. Annesi Samantha Robinson olay yerine gelerek oğlunu hastaneye götürdü. Çekilen röntgenler, elektronik sigara kaleminin topuk kemiğine kadar girdiğini ortaya çıkardı. Travma geçirmiş anne, "Puf çubuğunun boyutu ve genişliği, yolun büyük bir kısmına girdi ve topuk kemiğinin tepesine sıkışarak onu kırdı" dedi.

BENNETT HİÇBİR ŞEY HİSSETMİYORDU

Ekran görüntüsü 2022-12-27 145729

"Gerçekten şok ediciydi. Hasta hissettim, korktum. Neler olduğunu bilmiyordum, diye bağırdı. Görünüşe göre hastane çalışanlarının da "daha önce böyle bir şeyle temas etmediğini" ekledi. “Onlar için de çok şok edici olmalı” dedi. "Sahip olduğum resimlere bakmak isteyen tüm hemşirelere sahiptim çünkü çok şaşırmışlardı."
Ancak oğlu, bu sıkıntı konusunda bir şekilde daha sağduyuluydu. Robinson, "Harley aslında oldukça sakindi, muhtemelen adrenalin devreye girdiğinden ve hiçbir şey hissetmiyordu," diye hatırlıyor Robinson.

AYAĞIN KESİLME RİSKİ OLDUĞUNU SÖYLEDİLER

Kennedy, çocuğun daha sonra iki saatlik bir ameliyat ve başarısız bir deri nakli geçirdiğini ve ardından altı saat sonra taburcu edildiğini bildirdi. Ancak Bennett işin içinden çıkamadı: İki hafta sonraki bir takip randevusunda cerrah, gencin ayağının kırık topuk kemiğindeki bir enfeksiyon nedeniyle kesilmesi gerekme olasılığının yüksek olduğunu söyledi.

Ekran görüntüsü 2022-12-27 145736

“Korkmuş ve hasta hissettim. Harley için, onun tepkisinden ve onun nasıl olduğundan daha çok korktum," dedi. Bennett ayrıca ayağını kaybedebileceğinin söylenmesinin "çok ama çok stresli" olduğunu ve dokuz haftalık aynı derecede "stresli" bir iyileşme döneminden geçtiğini söyledi. Bu süre zarfında Robinson, Bennett'in bandajlarını her gün temizleyip değiştirmek ve doktorların vape yarasını inceleyebilmesi için onu birkaç günde bir hastaneye götürmek zorunda kaldı.

AYAĞINDA KALICI BİR GÖÇÜK KALACAK

Ekran görüntüsü 2022-12-27 145745

Neyse ki, haftalar sonra çocuk "acı şimdi çok daha iyi" diyor. Ne yazık ki, annesine göre, başarısız deri nakli muhtemelen ayağında kalıcı bir göçük bırakacaktır. Gencin hala uzvunu kaybedip kaybedemeyeceği konusunda bir güncelleme yok.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aklınız hayaliniz şaşar! 3 adımda yaşanan en iyi seks deneyimiAklınız hayaliniz şaşar! 3 adımda yaşanan en iyi seks deneyimi
"Dondurucu soğuklar" geliyor! 3 ay boyunca... İl il sıralandı"Dondurucu soğuklar" geliyor! 3 ay boyunca... İl il sıralandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023'ü işaret etti!Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023'ü işaret etti!
Anahtar Kelimeler:
Doktor İngiltere ameliyat ayak elektronik sigara

En Çok Okunan Haberler

Beyaz eşya, cep telefonu, tablet... Yeni karar alındı!

Beyaz eşya, cep telefonu, tablet... Yeni karar alındı!

Memur ve emekliye zam! 3 ihtimal ile en düşük maaş tablosu

Memur ve emekliye zam! 3 ihtimal ile en düşük maaş tablosu

Yıl sonunda orduya dünyayı sarsan emir! "En yüksek savaş hazırlığında olun"

Yıl sonunda orduya dünyayı sarsan emir! "En yüksek savaş hazırlığında olun"

Yüzlerce kişi mağdur! 7 kat arttı, 200 dolardan 1100 dolara çıkardılar

Yüzlerce kişi mağdur! 7 kat arttı, 200 dolardan 1100 dolara çıkardılar

Araba hayali kurarken akılalmaz tuzağa düştü: '15 yıllık sermayem bir anda yok olup gitti'

Araba hayali kurarken akılalmaz tuzağa düştü: '15 yıllık sermayem bir anda yok olup gitti'

Yakutistanlı astrolog ölü bulundu! İranlı erkek arkadaşı her yerde aranıyor

Yakutistanlı astrolog ölü bulundu! İranlı erkek arkadaşı her yerde aranıyor

İlginizi Çekebilir

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Yıla damgasını vuran en iyi airfryerları sizin için seçtik! Fiyatlar artmadan mutlaka alın

Yıla damgasını vuran en iyi airfryerları sizin için seçtik! Fiyatlar artmadan mutlaka alın

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Kamera kalitesine herkes hayran kalıyor!

Kamera kalitesine herkes hayran kalıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.