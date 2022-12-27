Eğlencenin sonu kötü bitti: Ayağına saplanan elektronik sigara yüzünden ayağını kaybedebilir

İnternet üzerinden yayılan bir görsel çok kısa süre içerisinde dünya üzerindeki birçok sosyal medya kullanıcısına ulaştı. İngiltere'de yaşayan 13 yaşındaki bir genç arkadaşlarıyla dışarıdayken elektronik sigaranın üzerine bastı. Ayağına elektronik sigara saplanan genç korkunç yaralanmanın ardından doktora gitti. Doktorlar ayağının kesilebileceğini söyledi.

SADECE EĞLENMEK İSTEMİŞTİ

13 yaşındaki Harley Bennett, arkadaşlarıyla eğlenmek için dışarıda bulduğu elektronik sigaranın üzerine basmak istedi.Bunun üzerine e-sigarayı yere dikey olarak kaldırdı ve "bir kola kutusu" gibi ezmeye çalıştı.

AYAKKABILARINI DELDİ

Ancak, dört inçlik vape kalemi kalın tabanlı spor ayakkabılarını, çoraplarını ve ayağını bir kazık gibi deldi. Bennett, "Üzerine bastım ve doğrudan ayağıma girdi," diye açıkladı. Annesi Samantha Robinson olay yerine gelerek oğlunu hastaneye götürdü. Çekilen röntgenler, elektronik sigara kaleminin topuk kemiğine kadar girdiğini ortaya çıkardı. Travma geçirmiş anne, "Puf çubuğunun boyutu ve genişliği, yolun büyük bir kısmına girdi ve topuk kemiğinin tepesine sıkışarak onu kırdı" dedi.

BENNETT HİÇBİR ŞEY HİSSETMİYORDU

"Gerçekten şok ediciydi. Hasta hissettim, korktum. Neler olduğunu bilmiyordum, diye bağırdı. Görünüşe göre hastane çalışanlarının da "daha önce böyle bir şeyle temas etmediğini" ekledi. “Onlar için de çok şok edici olmalı” dedi. "Sahip olduğum resimlere bakmak isteyen tüm hemşirelere sahiptim çünkü çok şaşırmışlardı."

Ancak oğlu, bu sıkıntı konusunda bir şekilde daha sağduyuluydu. Robinson, "Harley aslında oldukça sakindi, muhtemelen adrenalin devreye girdiğinden ve hiçbir şey hissetmiyordu," diye hatırlıyor Robinson.

AYAĞIN KESİLME RİSKİ OLDUĞUNU SÖYLEDİLER

Kennedy, çocuğun daha sonra iki saatlik bir ameliyat ve başarısız bir deri nakli geçirdiğini ve ardından altı saat sonra taburcu edildiğini bildirdi. Ancak Bennett işin içinden çıkamadı: İki hafta sonraki bir takip randevusunda cerrah, gencin ayağının kırık topuk kemiğindeki bir enfeksiyon nedeniyle kesilmesi gerekme olasılığının yüksek olduğunu söyledi.

“Korkmuş ve hasta hissettim. Harley için, onun tepkisinden ve onun nasıl olduğundan daha çok korktum," dedi. Bennett ayrıca ayağını kaybedebileceğinin söylenmesinin "çok ama çok stresli" olduğunu ve dokuz haftalık aynı derecede "stresli" bir iyileşme döneminden geçtiğini söyledi. Bu süre zarfında Robinson, Bennett'in bandajlarını her gün temizleyip değiştirmek ve doktorların vape yarasını inceleyebilmesi için onu birkaç günde bir hastaneye götürmek zorunda kaldı.

AYAĞINDA KALICI BİR GÖÇÜK KALACAK

Neyse ki, haftalar sonra çocuk "acı şimdi çok daha iyi" diyor. Ne yazık ki, annesine göre, başarısız deri nakli muhtemelen ayağında kalıcı bir göçük bırakacaktır. Gencin hala uzvunu kaybedip kaybedemeyeceği konusunda bir güncelleme yok.



