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Eğlendirirken öğreten oyuncaklar görücüye çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2019 15:27 | Son Güncelleme

Çocukların zihinsel gelişimine katkı verecek oyuncaklar İstanbul’da sergilendi.

Çocukların zihinsel gelişimine katkı verecek oyuncaklar İstanbul’da sergilendi. Oyuncak sektörünün öncü firmalarının bir araya geldiği oyuncak fuarı, kapılarını açtı.

Hem çocukların hem yetişkinlerin eğlencesi olan binlerce oyuncak görücüye çıktı. Çocukların zihinsel gelişimine ve eğitimine katkı sağlayacak oyuncaklar da fuarda yer buldu. 1 Mart’a kadar devam edecek olan fuarda hediyelik eşya perakendecileri, büro ve okul tipi kırtasiyecileri, kreş ve anaokulu yöneticileri, eğitim kurumları, eğlence merkezi ile elektronik satış mağazaları yetkilileri bir araya geldi.

Oyuncakçılar Derneği (OYDER) tarafından desteklenen fuara gelen ziyaretçiler; aksiyon ve karakter oyuncakları, oyun hamuru, puzzle, kart oyunları, plastik, metal ve ahşap oyuncaklar, uzaktan kumandalı robotlar, peluşlar, zekâ oyuncakları, çantalar ve son teknoloji ürünleri yakından inceleme fırsatı buldu.

“Oyuncak bir eğitim aracıdır”
Fuarda açıklamalarda bulunan Oyuncakçılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Esin Yürür, eğitici, öğretici oyuncakların fuarda ilgi gördüğünü belirterek, “Eğitici oyuncaklar fuarda önemli bir yer tutuyor, oyuncak bir eğitim aracıdır. Geçmişte dijital oyuncaklara bilgisayar, tablet gibi şeylere olan kaymayı aileler pek hoş karşılamadı, çocukların eğitimine destek veren oyuncaklara daha çok bir eğilim var. Ebeveynlere çocukları için oyuncak seçerken önemli bir iş düşüyor. Doğru ve kaliteli oyuncağı çocuklarına vermeleri gerekiyor. Doğru oyuncakları seçerken oyuncağı nerden aldıklarına, markalarına dikkat etmelerini öneriyorum. Oyuncak gıda maddesinden daha önemli, çünkü söz konusu olan çocuğunuz. Oyuncağın içinde ne madde olduğu ne gibi fonksiyonları olduğu gibi detayları üzerinde okuyarak satın almak gerekiyor” dedi.

"Oyuncaklar dikkat ve beceriyi artırır"
Fuarda oyuncaklarını sergileyen bir firmanın sahibi Ahmet Cihat Nişancı oyuncakların çocuklarda dikkat, konsantrasyon, düşünme becerileri gibi özellikleri geliştirdiğine dikkat çekerek çocukların gelişimine katkı sağladığını belirtti. Kendi çocuklarının kullanabileceği oyuncakları aynı hassasiyetle sergilediğini de belirten Nişancı, oyuncakların bir yandan eğlenirken bir yandan zeka gelişimine de yardımcı olduğunu ifade etti.

Bir başka firmanın yetkilisi Arif Berk de sergiledikleri birçok oyuncağın ailelerle çocuklarının birlikte oynayabilecekleri oyuncaklar olduğunu dile getirerek, ebeveynlerde çocuklarıyla beraber zaman geçirerek çocuklarının eğitimine eğlenerek katkı sağladığını belirtti.

Oyunca fuarı 1 Mart’a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak

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