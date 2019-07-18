HABER

Eğlenmek için gittiği festivalde darbedildiğini iddia etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2019 14:49 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, 10-14 Temmuz arasında düzenlenen gençlik festivaline katılan Ahmet Bingöl (20), arkadaşlarıyla sahilde otururken yanlarına gelen güvenlik görevlileri tarafından darbedildiğini iddia ederek, şikayetçi oldu.

Eğlenmek için gittiği festivalde darbedildiğini iddia etti

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, 10-14 Temmuz arasında düzenlenen gençlik festivaline katılan Ahmet Bingöl (20), arkadaşlarıyla sahilde otururken yanlarına gelen güvenlik görevlileri tarafından darbedildiğini iddia ederek, şikayetçi oldu. Başlatılan soruşturma kapsamında 3 güvenlik görevlisinin ifadeleri alındı.
Ahmet Bingöl, 12 Temmuz Cuma günü arkadaşlarıyla birlikte gençlik festivalinde doyasıya eğlendi. Saat 06.00 sıralarında ise 4 arkadaşı ile birlikte Davutlar Plajı'ne geçerek, oturmaya başladı. İddiaya göre yanlarına 2 özel güvenlik görevlisi geldi. Güvenlik görevlileri, gençlere alkol alıp almadıklarını sordu. Ahmet Bingöl ile güvenlik görevlileri arasında tartışma çıktı. Olay yerine, başka güvenlik görevlileri de geldi. Bingöl'ün iddiasına göre güvenlik görevlileri, Bingöl'ü biraz ileriye götürerek, darbetti.
Olaydan sonra Kuşadası Devlet Hastanesi'nde tedavi olan Bingöl, darp raporu aldı. Davutlar Polis Amirliği'ne giderek, şikayetçi oldu. Bingöl'ü darbettiği iddia edilen 3 güvenlik görevlisinin polis tarafından ifadeleri alındı. Ahmet Bingöl, kendisini darbedenlerin cezalandırılmasını isterken, başlatılan soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Eğlenmek için gittiği festivalde darbedildiğini iddia ettiEğlenmek için gittiği festivalde darbedildiğini iddia ettiEğlenmek için gittiği festivalde darbedildiğini iddia ettiEğlenmek için gittiği festivalde darbedildiğini iddia etti

PARTNERGören şoke oldu! Herkesin içinde çırılçıplak soyunup...Gören şoke oldu! Herkesin içinde çırılçıplak soyunup...
Hatalı restorasyonda yeni bilim kurulu 3 yıldır haber bekliyorHatalı restorasyonda yeni bilim kurulu 3 yıldır haber bekliyor
“Çarşamba’yı sel aldı” sadece türkülerde kalacak“Çarşamba’yı sel aldı” sadece türkülerde kalacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yeni imajı olay! Tanımak imkansız

Yeni imajı olay! Tanımak imkansız

Daha yeni boşanmışlardı! Şaşırtan görüntü

Daha yeni boşanmışlardı! Şaşırtan görüntü

Ahmet Davutoğlu'ndan 'pelikan bildirisi' açıklaması

Ahmet Davutoğlu'ndan 'pelikan bildirisi' açıklaması

Van'da feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Van'da feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Canan Kaftancıoğlu hakkında istenen ceza belli oldu

Canan Kaftancıoğlu hakkında istenen ceza belli oldu

Ankara'dan ABD'nin F-35 açıklamasına flaş tepki!

Ankara'dan ABD'nin F-35 açıklamasına flaş tepki!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Lekelerden örnek alındı! Kan, tükürük ve sperm...

Lekelerden örnek alındı! Kan, tükürük ve sperm...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Flaş operasyon! Aralarında iş adamı ve basın mensupları da var

Flaş operasyon! Aralarında iş adamı ve basın mensupları da var

Ekildiği tarihten 46 yıl sonra çiçek açtı

Ekildiği tarihten 46 yıl sonra çiçek açtı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara Büyükşehir Belediue Başkanı Mansur Yavaş'tan 'şeffaf belediyecilik' vurgusu

Mansur Yavaş açıkladı! İnternet sitesinden görülebilecek

Milli SİHA Bayraktar TB2'den tarihi uçuş!

Tarihi uçuş! Rekor kırdı

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den F-35 açıklaması

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den F-35 açıklaması

Son dakika! Van'da göçmenleri taşıyan minibüs takla attı, çok sayıda ölü ve yaralı var

Van'da feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Son dakika: Canan Kaftancıoğlu hakkında 17 yıla kadar hapis istemi

Canan Kaftancıoğlu hakkında istenen ceza belli oldu

İstanbul'da radikal örgütlere operasyon! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul'da flaş operasyon! Gözaltılar var...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.