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Eğlenmek isterken az kalsın ölüyordu

İLGİNÇ HABERLER  | 15.08.2018 08:45 | Son Güncelleme

Eğlenmek isterken az kalsın ölüyordu, yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

Avustralya'da eğlenmek için tekerleğin içine giren ve arkadaşları tarafından bayır aşağı sürüklenmeye bırakılan genç neredeyse ölüyordu. Yoldan geçen bir arabanın altında kalmak üzereyken mucize eseri kurtulan gencin görüntüleri, arkadaşı tarafından kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Tekerlek Avustralya eğlence Kaza

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