Eğlenmek isterken az kalsın ölüyordu

Avustralya'da eğlenmek için tekerleğin içine giren ve arkadaşları tarafından bayır aşağı sürüklenmeye bırakılan genç neredeyse ölüyordu. Yoldan geçen bir arabanın altında kalmak üzereyken mucize eseri kurtulan gencin görüntüleri, arkadaşı tarafından kaydedildi.

