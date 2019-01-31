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Eğlenmek isterken hayatından oldu! Hepsini kayda aldılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2019 07:26 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'daki Ulucanlar Mahallesi'nde meydana gelen olay görenleri şaşkına çevirdi. Hareket halindeki traktörün sürücü koltuğuna oturmak için uğraşan 19 yaşındaki genç dengesini kaybedip yere düştü. Traktörün altında kalan gencin yaşadıkları cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Lastiğin altında kalarak ezilen gence ilk müdahale 112 ilk yardım ekipleri tarafından yapıldı. Ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen genç doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.

O anlar kayda alındı

Şanlıurfa’da eğlenmek amaçlı hareket halindeki traktörün sürücü koltuğuna oturmaya çalışan Hüseyin Alkan (19), dengesini kaybederek düşüp, tekerleklerin altında kaldı. Alkan'ın yaşamını yitirdiği olay anı ise cep telefonu ile kaydedildi.
Kaza, akşam saatlerinde Ulucanlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hüseyin Alkan ile ismi henüz öğrenilemeyen bir arkadaşı traktörle tarla sürerken eğlenmek istedi. Sürücü koltuğunu boş bırakarak rolentiye aldıkları traktör tarlada ilerlerken Alkan ve arkadaşı ise aracın arka tarafında oturarak sohbet etti.
Daha sonra ayağa kalkarak sürücü koltuğuna atlamaya çalışan Alkan dengesini kaybederek traktörün altına düştü. Lastiğin altında kalarak yaralanan genç adam olayı görenlerin haber verdiği ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
Acil serviste tedaviye alınan Alkan doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Alkan'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

OLAY ANI CEP TELEFONU KAMERASINDA

OLAY ANI CEP TELEFONU KAMERASINDA
Yaşananlar ise o sırada bir vatandaşın çekim yaptığı cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde Alkan'ın traktörün arkasında otururken sürücü koltuğuna geçmeye çalışması ve yere düşmesi yer alıyor. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa traktör

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