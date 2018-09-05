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EGM 3000 lisans mezunu komiser yardımcısı alınacağını duyurdu! İşte başvuru şartları

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2018 20:52 | Son Güncelleme

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM) Müdürlüğüne 2018-2019 eğitim - öğretim yılı için Emniyet mensubu olmayan lisans mezunları veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlardan 300’ü kadın, 2.700’ü erkek olmak üzere toplam 3.000 ilk derece amirlik eğitimi (komiser yardımcısı adayı) öğrenci alımı yapılacağını açıkladı.

EGM 3000 lisans mezunu komiser yardımcısı alınacağını duyurdu! İşte başvuru şartları

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Polis Amirleri Eğitimi Merkezi'ne emniyet mensubu olmayan adaylar arasından 300 kadın, 2 bin 700 erkek olmak üzere, 3 bin komiser yardımcısı adayı öğrenci alımı yapılacağı belirtildi.

ARANAN ŞARTLAR AÇIKLANDI

Açıklamada, 2018-2019 Eğitim ve Öğretim yılı polis amirleri eğitimi merkezi öğrenci adaylığına başvurmak isteyen adaylarda aranan şartlar şöyle sıralandı:

''Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, lisans mezunu veya denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 2017 ve 2018 yılı KPSS lisans P3 puan türünden 70 veya üzerinde puan almış olmak, emniyet teşkilatı personeli şehit veya vazife malulü eş veya çocukları için en az 63 taban puanı almış olmak, 30 yaşından gün almamış olmak ve sağlık yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak."

Alıma ilişkin diğer hususların, Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesi "www.pa.edu.tr"den takip edilebileceği kaydedildi.


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Anahtar Kelimeler:
Emniyet Genel Müdürlüğü komiser yardımcılığı Polis Akademisi

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