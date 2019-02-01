EGM: 38 ilde, 31 kilo uyuşturucu madde ile 17 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Caner ÜNVER/ANKARA, (DHA)- EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM), narkotik birimlerince 38 il genelinde 3 gün boyunca düzenlenen operasyonlarda 31 kilo uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini açıkladı.

EGM'nin sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan açıklamada, son üç gün içinde narkotik birimlerince 'Sokak' operasyonları gerçekleştirildiği bildirildi. Yapılan açıklamada şöyle denildi:

"38 ilde sürdürülen çalışmalarda, 273 şüpheliye adli işlem yapıldı, 31 kilogram uyuşturucu/uyarıcı madde ele geçirildi, 17 bin 33 uyuşturucu hap, 15 tabanca ve tüfek, 345 fişek, 78 kök kenevir, 3 hassas terazi, 156 bin 375 TL para ele geçirildi."

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