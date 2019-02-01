HABER

EGM: 38 ilde, 31 kilo uyuşturucu madde ile 17 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 21:35 | Son Güncelleme

EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM), narkotik birimlerince 38 il genelinde 3 gün boyunca düzenlenen operasyonlarda 31 kilo uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini açıkladı.

EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM), narkotik birimlerince 38 il genelinde 3 gün boyunca düzenlenen operasyonlarda 31 kilo uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini açıkladı.

EGM'nin sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan açıklamada, son üç gün içinde narkotik birimlerince 'Sokak' operasyonları gerçekleştirildiği bildirildi. Yapılan açıklamada şöyle denildi:

"38 ilde sürdürülen çalışmalarda, 273 şüpheliye adli işlem yapıldı, 31 kilogram uyuşturucu/uyarıcı madde ele geçirildi, 17 bin 33 uyuşturucu hap, 15 tabanca ve tüfek, 345 fişek, 78 kök kenevir, 3 hassas terazi, 156 bin 375 TL para ele geçirildi."

Haber: Caner ÜNVER/ANKARA, (DHA)

PARTNERSaçlarını boyattıSaçlarını boyattı
GÜNCELLEME - Kocaeli'de uyuşturucu operasyonuGÜNCELLEME - Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu
Erzurum'da yoğun kar yağışı (2)Erzurum'da yoğun kar yağışı (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Eşim bana tecavüz etti, davam emsal niteliğinde olabilir'

'Eşim bana tecavüz etti, davam emsal niteliğinde olabilir'

Günün en acı fotoğrafı

Günün en acı fotoğrafı

O ilimize büyük müjde! Su ararken petrol buldular

O ilimize büyük müjde! Su ararken petrol buldular

Müslüman değilim ama namaz kılıyorum diyen Ivana Sert tesettüre girdi

Müslüman değilim ama namaz kılıyorum diyen Ivana Sert tesettüre girdi

ABD'den dünyayı şoke eden karar! Resmen çekildi

ABD'den dünyayı şoke eden karar! Resmen çekildi

YÖK'ten çok önemli uyarı: İtibar etmeyin! O diplomalar geçersiz olacak

YÖK'ten çok önemli uyarı: İtibar etmeyin! O diplomalar geçersiz olacak

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

'Maceracı' için istenen ceza belli oldu

'Maceracı' için istenen ceza belli oldu

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gültan Kışanak ve Sebahat Tuncel'e hapis cezası!

Gültan Kışanak ve Sebahat Tuncel'e hapis cezası!

İş arayanlara müjde! Bakanlık duyurdu: 9 bin 500 kişi alınacak

İş arayanlara müjde! Bakanlık duyurdu: 9 bin 500 kişi alınacak

Okul bahçesinde pompalı dehşeti! Kendisini taciz eden eniştesini...

Okul bahçesinde pompalı dehşeti! Kendisini taciz eden eniştesini...

Çorum'da askeri araç devrildi: Yaralılar var

Askeri araç devrildi: Yaralılar var

TEM'de korkunç görüntü!

İstanbul'da korkunç görüntü

Tesadüfen bulundu! Görmek için yer altına iniyorlar

Tesadüfen bulundu! Görmek için yer altına iniyorlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.