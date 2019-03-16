EGM, 8 bin bekçi alımı için başvuru şartlarını açıkladı

Caner ÜNVER/ANKARA, (DHA)- EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM), 81 il genelinde 8 bin çarşı ve mahalle bekçisi alımı için başvuru şartlarını açıkladı.

EGM'den yapılan açıklamaya göre, adaylar 18 Mart-1 Nisan 2019 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını yapabilecek. 2019/1. dönem çarşı ve mahalle bekçiliği için başvurmak isteyen adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, en az lise veya dengi okul mezunu olması gerekiyor. En az 167 cm boyunda olması gereken adayların, beden kitle indeksi sınırı da 18 (dahil) ile 27 (dahil) arası olarak belirlendi.

Adayların; başvuru yaptığı ilin sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet etmesi, 18 yaşını tamamlamış, 31 yaşından gün almamış olması, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmaması, Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmaması, kamu haklarından mahrum olmaması, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkum bulunmaması, memuriyete engel bir halinin bulunmaması, silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engelinin bulunmaması, Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşıması gerekiyor.