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  4. EGM açıkladı! Sosyal medyada depremle ilgili provokasyon yapan 621 hesap yöneticisi hakkında işlem başlatıldı

EGM açıkladı! Sosyal medyada depremle ilgili provokasyon yapan 621 hesap yöneticisi hakkında işlem başlatıldı

07.03.2023 16:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından sosyal medyada provokasyon içerikli paylaşım yapan 1129 hesap yöneticisinden 621'i hakkında adli işlem başlatıldığını bildirdi.

EGM açıkladı! Sosyal medyada depremle ilgili provokasyon yapan 621 hesap yöneticisi hakkında işlem başlatıldı

EGM'den yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 sanal devriye faaliyetleri yürütülüyor.

Depremlerin ardından toplumda korku ve panik yaratmak amacıyla sosyal medya platformlarından provokasyon yaptığı değerlendirilen 1129 hesap yöneticisinden 621'i hakkında adli işlem başlatıldı.

Cumhuriyet başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda gözaltına alınan 154 şüpheliden 29'u tutuklandı.

Öte yandan, depremzedelere yardımda bulunmak isteyenlerin iyi niyetlerini suistimal etmek amacıyla oluşturulduğu belirlenen ve "oltalama" yöntemiyle dolandırıcılık yapan 81 internet sitesinin kapatılması sağlandı.

Resmi kurumların adını kullanarak veya taklit ederek vatandaşlardan para talep eden 15 sosyal medya platformu hesabıyla ilgili gerekli işlemler yapıldı. "Deprem yardımı" teması kullanılarak para yatırılması talep edilen 6 kripto varlık cüzdanı da donduruldu. (AA)

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deprem sosyal medya

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