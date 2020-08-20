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EGM'den 'Ankara Kuşu' hakkında suç duyurusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2020 20:00 | Son Güncelleme

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Twitter üzerinde 'Ankara Kuşu' isimli hesabı yöneten O. Y.'nin iddialarının tamamen asılsız ve devam eden yargılamayı etkilemeye yönelik olduğunu belirtilerek, "O.Y'nin söz konusu asılsız iddia ve isnatlarıyla ilgili olarak Genel Müdürlüğümüzce adli merciler nezdinde suç duyurusunda bulunulmuştur" açıklamasında bulundu.

EGM'den 'Ankara Kuşu' hakkında suç duyurusu

EGM, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlar nedeniyle gözaltına alınan, tutuklanan ve ardından tahliye edilen 'Ankara Kuşu' isimli kullanıcı O. Y.'nin paylaşımları üzerine yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Sosyal medya platformu Twitter üzerinde '@ankara_kusu1' isimli kullanıcının, Emniyet Genel Müdürlüğüne yönelik suçlayıcı ve hedef gösterici paylaşımına istinaden kamuoyunun bilgilendirilmesine gerek duyulmuştur. '@ankara_kusu1' isimli Twitter hesabını yöneten O.Y, TCK 213 md. Kapsamında, 01/04/2020 tarihinde gözaltına alınmış, çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanmış ve 18/08/2020 tarihinde tahliye olmakla birlikte yargılanması devam etmektedir. Gözaltı sürecinden mahkeme sürecine kadar olan süreçte yapılan tüm iş ve işlemler hukuka uygun bir şekilde yapılmıştır. O.Y'nin iddiaları tamamen asılsız olduğu gibi devam eden yargılamayı etkilemeye yöneliktir. O.Y'nin söz konusu asılsız iddia ve isnatlarıyla ilgili olarak Genel Müdürlüğümüzce adli merciler nezdinde suç duyurusunda bulunulmuştur" ifadeleri kullanıldı.

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