EGM'den 'aşağı bak' iddiasına açıklama

Emniyet Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan videolu paylaşımda polis memurunun, grup içindeki genci "Aşağı bak" diyerek uyardığı iddiasının yalan olduğu, polisin o sırada "Aşağıdan" dediği belirtildi.
"Polisimiz pandemi ortamında sadece yasa dışı göstericilerle değil, yalan virüsüyle de mücadele ediyor. Bu mücadele milletimiz için. Türk polisi daima hazır" mesajı ile paylaşılan videoda polisin, "İn aşağı, in aşağı, aşağıdan, aşağıdan. Toplu gitmek yok" diyerek gruptakileri uyarması yer aldı.
Yalan’dan bir Slogan...— Türk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) February 2, 2021
Aşağı bak ❌ YALAN
Aşağıdan ???? DOĞRU
Polisimiz pandemi ortamında sadece yasadışı göstericilerle değil, yalan virüsüyle de mücadele ediyor ????
Bu mücadele milletimiz için
Türk polisi
Daima hazır pic.twitter.com/zQIQnVO2AR