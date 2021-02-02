EGM'den 'aşağı bak' iddiasına açıklama

Emniyet Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan videolu paylaşımda polis memurunun, grup içindeki genci "Aşağı bak" diyerek uyardığı iddiasının yalan olduğu, polisin o sırada "Aşağıdan" dediği belirtildi.

"Polisimiz pandemi ortamında sadece yasa dışı göstericilerle değil, yalan virüsüyle de mücadele ediyor. Bu mücadele milletimiz için. Türk polisi daima hazır" mesajı ile paylaşılan videoda polisin, "İn aşağı, in aşağı, aşağıdan, aşağıdan. Toplu gitmek yok" diyerek gruptakileri uyarması yer aldı.

Yalan’dan bir Slogan...



Aşağı bak ❌ YALAN

Aşağıdan ???? DOĞRU



Polisimiz pandemi ortamında sadece yasadışı göstericilerle değil, yalan virüsüyle de mücadele ediyor ????



Bu mücadele milletimiz için

Türk polisi

Daima hazır pic.twitter.com/zQIQnVO2AR — Türk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) February 2, 2021



