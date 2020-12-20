HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. EGM'den Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli paylaşıma ilişkin açıklama

EGM'den Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli paylaşıma ilişkin açıklama

20.12.2020 13:19 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
EGM'den Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli paylaşıma ilişkin açıklama

Mersin'de sosyal medya üzerinden Hazreti Muhammed'e hakaret içeren videoyu paylaşan kişiye tepki yağdı. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sosyal medyada Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli söylemlerin bulunduğu videonun 2017 yılına ait olduğunu, videodaki F.K. isimli kişi hakkında adli işlem yapıldığının tespit edildiğini bildirdi.

EGM'den yapılan yazılı açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimlerince, kanunların verdiği yetki çerçevesinde suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütüldüğü belirtildi.

Türk Polis Teşkilatının ülkenin huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadeleyi her alanda sürdürdüğü gibi sanal ortamda da mücadelenin devam ettiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında Twitter isimli sosyal medya platformunda birçok hesap tarafından paylaşılan ve halkımız nezdinde infial oluşturan Peygamber Efendimize hakaret içerikli söylemlerin bulunduğu videonun 2017 yılı içinde çekilmiş olduğu ve videodaki F.K. isimli şahıs hakkında adli işlem yapıldığı tespit edilmiştir."

AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERMasumlar Apartmanı'nda Safiye'nin büyük değişimi! Yaptıklarına kimse inanamıyorMasumlar Apartmanı'nda Safiye'nin büyük değişimi! Yaptıklarına kimse inanamıyor
PKK'ya büyük şok! 1 ton 50 kilogram amonyum nitrat ele geçirildiPKK'ya büyük şok! 1 ton 50 kilogram amonyum nitrat ele geçirildi
24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatil mi?24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatil mi?

En Çok Okunan Haberler

100 kişilik iş ilanına iki günde 7 bin başvuru

100 kişilik iş ilanına iki günde 7 bin başvuru

Van'da 4.4 büyüklüğünde deprem!

Van'da 4.4 büyüklüğünde deprem!

Acı haber geldi! Cansız bedenine ulaşıldı

Acı haber geldi! Cansız bedenine ulaşıldı

'Kara Hamit' sorusu olay oldu! Jokere güvenince...

'Kara Hamit' sorusu olay oldu! Jokere güvenince...

İbo Show'a katıldı, yorum yağdı! 'Doğallık gitmiş'

İbo Show'a katıldı, yorum yağdı! 'Doğallık gitmiş'

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

ABD’de koronavirüs aşısı olan hemşire kamera önünde bayıldı

ABD’de koronavirüs aşısı olan hemşire kamera önünde bayıldı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Osman Kavala hakkında mahkemeden flaş karar

Osman Kavala hakkında mahkemeden flaş karar

İran yer altına nükleer tesis inşa ediyor iddiası

İran yer altına nükleer tesis inşa ediyor iddiası

Kayıp Gülsüm ninenin 'cinayet' davasında 'yasak aşk' itirafı

Kayıp Gülsüm ninenin 'cinayet' davasında 'yasak aşk' itirafı

Diğer Haberler

Gaziantep'teki hastane yangınında ölenlerin sayısı 11'e yükseldi

Gaziantep'teki hastane yangınında ölenlerin sayısı 11'e yükseldi

Marmaris'te satanist paniği! Kedi sayısı hızla azaldı

Marmaris'te satanist paniği! Kedi sayısı hızla azaldı

Bitlis'te terör örgütü PKK'ya ait 1 ton 50 kilogram amonyum nitrat ele geçirildi

PKK'ya büyük şok! 1 ton 50 kilogram amonyum nitrat ele geçirildi

Eşine 'Seni çok yalnız bıraktım' diye mesaj attı, evinde ölü bulundu

Eşine 'Seni yalnız bıraktım' diye mesaj attı, evinde ölü bulundu

MSB duyurdu! 45 operasyonda 75 terörist etkisiz hale getirildi

Bir ayda 75 terörist etkisiz hale getirildi

Korkutan uyarı! 'Büyük bir deprem olma olasılığı her yıl artıyor'

Uzmanından korkutan deprem uyarısı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.