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EGM'den narkotik operasyonu: 31 kişi tutuklandı

02.12.2022 00:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yapılan narkotik operasyonunda 41 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. EGM'den yapılan açıklamada, şüphelilerden 31’inin tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi.

EGM'den narkotik operasyonu: 31 kişi tutuklandı

Emniyet Genel Müdürlüğü 29 Kasım Salı günü yapılan narkotik operasyonuna dair açıklama yaptı ve görüntüleri paylaştı. EGM, narkotik operasyonu kapsamında yakalanan 31 kişinin tutuklandığını açıkladı. 
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ÇOK MİKTARDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

EGM'den yapılan açıklamada, “Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama Suçu ile ilgili planlı yürütülen dosyalar kapsamında yapılan ara yakalamalarda 97 şahsa adli işlem yapılmış, 29.11.2022 tarihinde toplam 74 adreste düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 41 şüpheli yakalanmıştır. Planlı operasyon kapsamında yapılan aramalarda; 61 kilo 658 gram eroin, 2 kilo 74 gram metamfetamin, 1 Kilo 466 gram esrar maddesi, 544 adet ecstasy tabletler, 450 gram kokain, 547 adet sentetik ecza, 38 kök kenevir, 20 adet kenevir tohumu, 3 adet hassas terazi, 2 adet uyuşturucu yetiştirme düzeneği, 2 adet payp tabir edilen cam aparat ele geçirilmiştir. TCK 188/3 maddesi gereğince Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama, 2313 Sayılı kanun kapsamında Yasa Dışı Hint Keneviri Ekimi ve TCK'nın 191 maddesi gereğince Kullanmak İçin Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak suçlarından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 31'i tutuklanmış, 15 şüpheli hakkında Adli Kontrol kararı verilmiştir” ifadeleri kullanıldı. (İHA)


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emniyet genel müdürlüğü narkotik

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