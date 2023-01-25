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EGM'den 'Sedat Peker dosyasının gizli tanığı konuştu' iddialarına ilişkin açıklama

25.01.2023 07:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sosyal medya üzerinden yapılan bir yayında 'Sedat Peker dosyasının gizli tanığı konuştu' iddialarına ilişkin açıklama yaptı. EGM, bahse konu şahıs hakkında İçişleri Bakanlığı Tanık Koruma Kurulunca verilen herhangi bir koruma kararı olmadığını belirterek gerekli yasal sürecin başlatıldığını açıkladı.

EGM'den 'Sedat Peker dosyasının gizli tanığı konuştu' iddialarına ilişkin açıklama

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sosyal medya üzerinden yapılan bir yayında 'Sedat Peker dosyasının gizli tanığı konuştu' iddialarına ilişkin gerekli yasal sürecin başlatıldığını bildirdi.

EGM'DEN AÇIKLAMA

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden konu ile ilgili yapılan açıklamada, "24.01.2023 tarihinde sosyal medya üzerinde yapılan yayınlarda Sedat Peker suç örgütü gizli tanığı olduğu beyan edilen bir şahsın bilgileri ve görüntüleri verilmiş ve bu şahıs üzerinden bazı iddialar dile getirilmiş ise de bahse konu şahıs hakkında İçişleri Bakanlığı Tanık Koruma Kurulunca verilen herhangi bir koruma kararı olmadığı, adli yönden verilen kararların ise Bağımsız Yargı Organlarının yetkisinde olduğu; Söz konusu yayında geçen iddialarla ilgili olarak da gerekli yasal sürecin başlatıldığı, Kamuoyunun bilgilerine saygıyla arz olunur." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

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