EGM'den sokağa çıkma yasağı uygulanacağı iddialarına cevap

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bugün bir kısım sosyal medya hesaplarından İçişleri Bakanlığı'nca önümüzdeki hafta 23-24-25-26 Nisan ve 01-02-03 Mayıs tarihleri için sokağa çıkma yasağı uygulanacağına ilişkin iddialarda bulunulmuştur. Söz konusu bu iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır.

Vatandaşlarımızın bu konularla ilgili olarak resmî makamlarca yapılacak açıklamalara itibar etmeleri gerekmekte olup, bu asılsız iddialarda bulunanlar hakkında gerekli tahkikatlar başlatılmıştır."

