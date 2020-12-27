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  4. EGM'den sokakta yaşayan kişiye kesilen 'kısıtlama' cezası için özür

EGM'den sokakta yaşayan kişiye kesilen 'kısıtlama' cezası için özür

27.12.2020 12:01 | Son Güncelleme:
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EGM'den sokakta yaşayan kişiye kesilen 'kısıtlama' cezası için özür

Emniyet Genel Müdürlüğü'nce Antalya'da kalacak yeri olmadığı için sokakta yaşadığını söyleyen Ali Çiftçi'ye (32) kısıtlama kurallarına uymadığı için kesilen cezadan dolayı özür dilendi.

Antalya'da, dün turistlerle birlikte yolda yürüyen Ali Çiftçi'yi durdurup, kimliğini kontrol eden polis ekipleri, neden dışarıda olduğunu sordu. Ankara'dan iş bulmak için Antalya'ya geldiğini ve turizmde çalıştığını, işsiz kalınca sokaklarda yattığını belirten Çiftçi'ye, polis ekiplerince kısıtlama kurallarına uymadığı için ceza yazdı. Polis ekipleri, 3 bin 150 lira ceza kestikleri Çiftçi'ye bir yerde sabit kalması gerektiğini, sokaklarda dolaşmasının yasak olduğunu hatırlattı.

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Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, Ali Çiftçi'den özür dilendi. Açıklamada, "Polisimiz burada görevini yapıyor. Ancak bu olayın içeriğine göre davranmamız lazım geldiğini kabul ediyoruz. Ali Çiftçi’yi tekrar bulduk. Gerekli desteği ve barınmasını sağladık, helalleştik... Memleketine intikal ettireceğiz. Polis arkadaşımız da üzgün. Düzeltir, özür dileriz" denildi.

DHA

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