HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. EGM: “Deprem üzerinden aşağılayıcı, tahkir ve tezyif edici paylaşımlarda bulunan 6 hesap kullanıcısı tespit edildi”

EGM: “Deprem üzerinden aşağılayıcı, tahkir ve tezyif edici paylaşımlarda bulunan 6 hesap kullanıcısı tespit edildi”

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2020 21:09 | Son Güncelleme

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, deprem üzerinden bölge halkına yönelik aşağılayıcı, tahkir ve tezyif edici paylaşımlarda bulunan 6 hesap kullanıcısı tespit edildiğini duyurdu.EGM’den yapılan açıklamada, “Yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında; İzmir ve çevre illerde meydana gelen deprem üzerinden bölge halkına yönelik aşağılayıcı, tahkir ve tezyif edici paylaşımlarla halkın bir kesimini diğer bir kesimi aleyhine düşmanlığa ve/veya kin beslemeye alenen tahrik ettiği değerlendirilen 20 paylaşıma rastlanıldığı, yapılan 6 paylaşımın kullanıcısının tespit edilerek gerekli çalışmaların yapılması için adli mercilere intikal ettirileceği, Konuya ilişkin takibat ve çalışmaların hassasiyetle devam ettiği hususu; Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, deprem üzerinden bölge halkına yönelik aşağılayıcı, tahkir ve tezyif edici paylaşımlarda bulunan 6 hesap kullanıcısı tespit edildiğini duyurdu.
EGM’den yapılan açıklamada, “Yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında; İzmir ve çevre illerde meydana gelen deprem üzerinden bölge halkına yönelik aşağılayıcı, tahkir ve tezyif edici paylaşımlarla halkın bir kesimini diğer bir kesimi aleyhine düşmanlığa ve/veya kin beslemeye alenen tahrik ettiği değerlendirilen 20 paylaşıma rastlanıldığı, yapılan 6 paylaşımın kullanıcısının tespit edilerek gerekli çalışmaların yapılması için adli mercilere intikal ettirileceği, Konuya ilişkin takibat ve çalışmaların hassasiyetle devam ettiği hususu; Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Henüz 14 yaşında ama... Koronavirüsle savaşta öyle bir keşfe imza attı ki... Henüz 14 yaşında ama... Koronavirüsle savaşta öyle bir keşfe imza attı ki...
Deprem hakkında çirkin paylaşımlarla ilgili flaş gelişmeDeprem hakkında çirkin paylaşımlarla ilgili flaş gelişme
KPSS Ön Lisans ve Ortaöğretim sınavına çok az zaman kaldı! KPSS Ön Lisans ve Ortaöğretim sınavına çok az zaman kaldı!
En Çok Okunan Haberler
İzmir'deki deprem sonrası acı haberler geliyor
İzmir'deki deprem sonrası acı haberler geliyor
Bakan Soylu'dan yıkılan bina sayısıyla ilgili açıklama
Bakan Soylu'dan yıkılan bina sayısıyla ilgili açıklama
Çırılçıplak soyundu: Utanmadım çünkü...
Çırılçıplak soyundu: Utanmadım çünkü...
Hapisle yargılanıyordu! Flaş gelişme...
Hapisle yargılanıyordu! Flaş gelişme...
İzmir'de şiddetli deprem: Yıkılan binalar var
İzmir'de şiddetli deprem: Yıkılan binalar var
Deprem sonrası bir binanın çökme anı kamerada
Deprem sonrası bir binanın çökme anı kamerada
İlginizi Çekebilir
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
İskenderun'da hortum! Otomobildeki kadının beli kırıldı
İskenderun'da hortum! Otomobildeki kadının beli kırıldı
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Yeni yasaklar mı geliyor? Kritik Bilim Kurulu toplantısı bugün
Yeni yasaklar mı geliyor? Kritik Bilim Kurulu toplantısı bugün
Resimli ve kısa Mevlid Kandili mesajları
Resimli ve kısa Mevlid Kandili mesajları
İzmir'de kız çocuğu inşaatta elleri ve ayakları bağlı halde bulundu
İzmir'de kız çocuğu inşaatta elleri ve ayakları bağlı halde bulundu
Diğer Haberler
İzmir depremi hakkında çirkin paylaşımlarla ilgili flaş gelişme
Deprem hakkında çirkin paylaşımlarla ilgili flaş gelişme
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmir depremine ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar
İstanbul’dan İzmir’e destek ekipleri yola çıktı
Vali Yerlikaya duyurdu! Hepsi İzmir'e doğru yola çıktı
Askere gidecek kardeşler kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı
Feci kaza! Askere gideceklerdi...
Sığacık'ta deniz yükseldi, tekerlekli sandalyedeki bir kişi su altında kalarak hayatını kaybetti
Yürek yakan olay! 'Tekerlekli sandalyesi devrildi, koşturduk ama...'
RTÜK'ten deprem haberleri ile ilgili kritik uyarı
RTÜK'ten deprem haberleri ile ilgili kritik uyarı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.