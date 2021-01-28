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  4. EGM: "Lefkoşa Büyükelçiliği, MİT, İçişleri Bakanlığı Müşavirliği, KKTC Polis Genel Müdürlüğü ve KOM Daire Başkanlığı koordinesinde FETÖ terör örgütü üyesi Ahmet Yiğit isimli şahıs KKTC’de yakalanmıştır."

EGM: "Lefkoşa Büyükelçiliği, MİT, İçişleri Bakanlığı Müşavirliği, KKTC Polis Genel Müdürlüğü ve KOM Daire Başkanlığı koordinesinde FETÖ terör örgütü üyesi Ahmet Yiğit isimli şahıs KKTC’de yakalanmıştır."

28.01.2021 13:00 | Son Güncelleme:
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EGM: "Lefkoşa Büyükelçiliği, MİT, İçişleri Bakanlığı Müşavirliği, KKTC Polis Genel Müdürlüğü ve KOM Daire Başkanlığı koordinesinde FETÖ terör örgütü üyesi Ahmet Yiğit isimli şahıs KKTC’de yakalanmıştır."

EGM: "Lefkoşa Büyükelçiliği, MİT, İçişleri Bakanlığı Müşavirliği, KKTC Polis Genel Müdürlüğü ve KOM Daire Başkanlığı koordinesinde FETÖ terör örgütü üyesi Ahmet Yiğit isimli şahıs KKTC’de yakalanmıştır."

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