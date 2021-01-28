EGM: "Lefkoşa Büyükelçiliği, MİT, İçişleri Bakanlığı Müşavirliği, KKTC Polis Genel Müdürlüğü ve KOM Daire Başkanlığı koordinesinde FETÖ terör örgütü üyesi Ahmet Yiğit isimli şahıs KKTC’de yakalanmıştır."
EGM: "Lefkoşa Büyükelçiliği, MİT, İçişleri Bakanlığı Müşavirliği, KKTC Polis Genel Müdürlüğü ve KOM Daire Başkanlığı koordinesinde FETÖ terör örgütü üyesi Ahmet Yiğit isimli şahıs KKTC’de yakalanmıştır."
EGM: "Lefkoşa Büyükelçiliği, MİT, İçişleri Bakanlığı Müşavirliği, KKTC Polis Genel Müdürlüğü ve KOM Daire Başkanlığı koordinesinde FETÖ terör örgütü üyesi Ahmet Yiğit isimli şahıs KKTC’de yakalanmıştır."
EGM: "Lefkoşa Büyükelçiliği, MİT, İçişleri Bakanlığı Müşavirliği, KKTC Polis Genel Müdürlüğü ve KOM Daire Başkanlığı koordinesinde FETÖ terör örgütü üyesi Ahmet Yiğit isimli şahıs KKTC’de yakalanmıştır."