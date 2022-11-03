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EGM'nin Kılıçdaroğlu hakkındaki suç duyurusu Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu'nda

03.11.2022 10:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), uyuşturucuyla ilgili söylemleri nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu’na geldi.

EGM'nin Kılıçdaroğlu hakkındaki suç duyurusu Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu'nda

Suç duyurusunda CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun 31 Ekim’de Twitter hesabından paylaştığı videoda, kolluk kuvvetleri hakkındaki iddialarının gerçeği yansıtmadığı, asılsız ve dayanaksız beyanlarla EGM’nin karalanmak istendiği belirtildi. Kılıçdaroğlu’nun ’iftira’, ’hakaret’, ’halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ ve ’Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama’ suçlarını işlediği savunuldu ve hakkında bu suçlardan dava açılması istendi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer vermişti:

“Türkiye’de bir metamfetamin salgını var. Sarayın düzeni bu salgını besliyor. Bakmayın “okul önünde uyuşturucu satanın bacaklarını kırarız” palavrasına. Bugün size Sarayın kara para ile bu zehri nasıl sokaklarımıza davet ettiğini anlatacağım. Kirli paranın sonucudur bu.”

(İHA)

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