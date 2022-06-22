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  4. EGM o paylaşımlarla ilgili harekete geçti! Dikkat çeken 'Şahan' detayı

EGM o paylaşımlarla ilgili harekete geçti! Dikkat çeken 'Şahan' detayı

22.06.2022 21:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla’nın Marmaris ilçesinde meydana gelen orman yangını ile ilgili yapılan bazı paylaşımlar konusunda Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) harekete geçti. EGM’den yapılan açıklamada sosyal medya platformlarında, suç unsuru içerikli paylaşımda bulunan hesaplar hakkında işlemlere başlanıldığı belirtildi. Söz konusu açıklamada “Şahan” detayı ise dikkat çekti.

EGM o paylaşımlarla ilgili harekete geçti! Dikkat çeken 'Şahan' detayı

EGM tarafından yapılan açıklamada, “Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimlerince, kanunların verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında; 21 Haziran 2022 tarihinde Muğla ili Marmaris ilçesinde meydana gelen orman yangını ile ilgili sosyal medya platformları üzerinden; yangına müdahale edilmediği, otellere alan açmak için çıkarıldığı ve sabotaj söylemlerinin dolaşıma sokularak dezenformasyon faaliyetlerinin yürütülmeye çalışıldığı, kamuoyu üzerinde panik ve güvensizlik oluşturabilecek söylemlerin bilgisayarlar tarafından yönetilen bot/proje hesaplar aracılığıyla yayıldığı görülmüştür” denildi.

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Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

“Meydana gelen yangın olayı ile ilgili paylaşımlar incelenmiş ve ’halkın bir kesimini diğer bir kesimi aleyhine düşmanlığa ve/veya kin beslemeye alenen tahrik eden, halk arasında korku ve panik oluşturmak amacıyla içerik üreten’ hesaplar hakkında çalışma yapılmış olup, suç unsuru içerikli paylaşımda bulunan hesapların yöneticisi/kullanıcısı tespit edilerek işlemlere başlanılmıştır. Bahse konu olayla ilgili oluşturulan etiket ve bahsetmelerle ilgili bot hesapların tespitine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; #marmaris etiketi (hashtag) kullanılarak 22 bin 787 farklı hesaptan paylaşım yapıldığı görülmüş; bu hesapların yüzde 59.42’sinin bilgisayarlar tarafından yönetilen bot hesaplar olduğu değerlendirilmiştir. ‘Orman’ kelimesi kullanılarak 16 bin 31 farklı hesaptan paylaşım yapıldığı görülmüş; bu hesapların yüzde 67.38’inin bilgisayarlar tarafından yönetilen bot hesaplar olduğu değerlendirilmiştir.

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"'ŞAHAN' KELİMESİ KULLANILARAK..."

‘Şahan’ kelimesi kullanılarak 10 bin 723 farklı hesaptan paylaşım yapıldığı görülmüş; bu hesapların yüzde 57,14’ünün bilgisayarlar tarafından yönetilen bot hesaplar olduğu değerlendirilmiştir. ‘Otel’ kelimesi kullanılarak 5 bin 709 farklı hesaptan paylaşım yapıldığı görülmüş; bu hesapların yüzde 54.55’inin bilgisayarlar tarafından yönetilen bot hesaplar olduğu değerlendirilmiştir.” (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Muğla Marmaris
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