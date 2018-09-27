EGM online ihbar uygulamasına Almanya’dan tepki

Cem Özdemir Merkel’in Erdoğan’a "çizginin aşıldığı" mesajını vermesi gerektiğini söyledi.Türkiye'de Emniyet Genel Müdürlüğü'nün vatandaşlara online ihbar yapma imkanı sağlayan akıllı telefon uygulamasının Almanya'da yaşayan Türkiye kökenli vatandaşlar tarafından da kullanıldığının ortaya çıkması tartışmalara yol açtı. Report Mainz'ın haberine göre Hür Demokrat Partili (FDP) iki milletvekili "casusluk yapıldığı şüphesi" şikayeti ile uygulama hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Alman birinci kanalı ARD'de yayınlanan programdaki habere göre Almanya'da yaşayan bir kişi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a muhalif bir Türkiyeliyi söz konusu uygulama yoluyla ihbar etti. İhbarı yapanın daha sonra ihbara konu olan kişiye uygulama üzerinden yaptığı şikayetin bir ekran görüntüsünü gönderdiği belirtildi.

Uygulamayı "dijital Gestapo metodu" olarak nitelendiren istihbarat uzmanı Erich Schmidt-Eenboom, yetkili birimlerden bu ihbar hattına müdahele etmelerini talep etti.

Özdemir'den Merkel ve Steinmeier'e çağrı