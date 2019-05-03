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EGM şirket araçlarının plakasına yazılan ceza bilgilerini e-Devlet Kapısı üzerinden sunuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 21:05 | Son Güncelleme

Emniyet Genel Müdürlüğü, şirket araçlarının plakasına yazılan ceza bilgilerinin e-Devlet Kapısı üzerinden sorgulanmasını sağlayan hizmeti sundu.Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü, tüzel kişiye kayıtlı araçların plakasına yazılan trafik idari para cezalarının tüzel kişi yetkilisince “www.turkiye.gov.tr” internet adresinden sorgulanabilmesini sağlayan hizmetini sundu.Hizmete göre, tüzel kişi adına kayıtlı araç plakasına trafik idari para cezası karar tutanağı tanzim edilmesi durumunda e-Devlet Kapısına şifresiyle giriş yapan tüzel kişi yetkilisi; Emniyet Genel Müdürlüğü kurum hizmetlerinden “Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama (Tüzel Kişi)” butonundan sorgulama yaparak vergi kimlik numarası, aracın plakası, cezanın düzenlendiği il/ilçe, ceza tarihi, ceza saati, ceza maddesi, ceza tutarı bilgilerine erişebilecek.EGM’den yapılan açıklamada, “Emniyet Genel Müdürlüğü olarak vatandaşlarımıza sunmuş olduğumuz hizmetlerin yanı sıra yasal sınırlar içerisindeki görev, yetki ve sorumluluklarımıza bağlı kalarak bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da tavizsiz bir şekilde görevimizi ifa etmeye devam edeceğiz” ifadelerine de yer verildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, şirket araçlarının plakasına yazılan ceza bilgilerinin e-Devlet Kapısı üzerinden sorgulanmasını sağlayan hizmeti sundu.
Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü, tüzel kişiye kayıtlı araçların plakasına yazılan trafik idari para cezalarının tüzel kişi yetkilisince “www.turkiye.gov.tr” internet adresinden sorgulanabilmesini sağlayan hizmetini sundu.
Hizmete göre, tüzel kişi adına kayıtlı araç plakasına trafik idari para cezası karar tutanağı tanzim edilmesi durumunda e-Devlet Kapısına şifresiyle giriş yapan tüzel kişi yetkilisi; Emniyet Genel Müdürlüğü kurum hizmetlerinden “Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama (Tüzel Kişi)” butonundan sorgulama yaparak vergi kimlik numarası, aracın plakası, cezanın düzenlendiği il/ilçe, ceza tarihi, ceza saati, ceza maddesi, ceza tutarı bilgilerine erişebilecek.
EGM’den yapılan açıklamada, “Emniyet Genel Müdürlüğü olarak vatandaşlarımıza sunmuş olduğumuz hizmetlerin yanı sıra yasal sınırlar içerisindeki görev, yetki ve sorumluluklarımıza bağlı kalarak bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da tavizsiz bir şekilde görevimizi ifa etmeye devam edeceğiz” ifadelerine de yer verildi.

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