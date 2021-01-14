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EGM sosyal medyadan duyurdu: Artık sadece saatler kaldı

14.01.2021 15:40 | Son Güncelleme:
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EGM sosyal medyadan duyurdu: Artık sadece saatler kaldı

Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı ve 'Artık sadece saatler kaldı' ifadelerine yer verildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Twitter'dan merak uyandıran bir paylaşım yaptı ve "Artık sadece saatler kaldı." denildi. EGM'nin video paylaşımında ayrıca İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da konuşmasından bir bölüm yer aldı.

Videoda, Soylu'nun "500 tane kadın özel harekatçıyı mezun edeceğiz. Türkiye'de ilk kez... Özel bir gösteri ortaya koyacaklar. Gölbaşı Özel Harekat'ta yapacaklar, biz de heyecanla bekliyoruz.' ifadelerine yer verildi.


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