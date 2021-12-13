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EGM suç duyurusu yaptı, savcılık harekete geçti! HDP İstanbul il kongresine soruşturma

13.12.2021 12:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

HDP İstanbul İl Kongresi'nde terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atıldığı ve örgütsel marşlar söylendiği şeklinde polisin yaptığı tespitler üzerine, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, kongreyle ilgili suç duyurusunda bulunmuştu

EGM suç duyurusu yaptı, savcılık harekete geçti! HDP İstanbul il kongresine soruşturma

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, İstanbul'da dün HDP tarafından düzenlenen 4'üncü olağan kongrede, PKK elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atıldığı ve örgütsel marşlar söylendiği tespitler üzerine suç duyurusunda bulundu. Kongre ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

EGM'DEN SUÇ DUYURUSU

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Terörle Mücadele Daire Başkanlığı tarafından Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"12.12.2021 günü saat 11.00'de İstanbul ili Küçükçekmece İlçesi Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezinde HDP İstanbul 4'üncü Olağan Kongresi yapılmıştır. Kongre bilgisi üzerine İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüzce saat 08.00 itibariyle bahse konu yerde gerekli emniyet tedbirleri alınmıştır. Kongre, katılımların akabinde 11.00 itibariyle başlamıştır. Kongre salonunda katılımcılar tarafından terör örgütü elebaşını övücü sloganlar ile örgütsel marşların söylenmesinin tespit edilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur."

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BAŞSAVCILIKTAN SORUŞTURMA

HDP İstanbul İl Kongresi'nde terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atıldığı ve örgütsel marşlar söylendiği şeklinde polisin yaptığı tespitler üzerine, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "12.12.2021 tarihinde yapılan HDP İstanbul il kongresinde tespit edilen eylemlerle ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından Soruşturma başlatılmıştır" ifadesine yer verildi.

Küçükçekmece'de bulunan Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde dün gerçekleştirilen kongreye, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, HDP'li milletvekilleri ve parti üyeleri katılmıştı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden HDP Kongresiyle ilgili açıklamaEmniyet Genel Müdürlüğünden HDP Kongresiyle ilgili açıklama


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HDP Halkların Demokratik Partisi
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