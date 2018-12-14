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EGM: Türk bayrağı ve milletine hakaret eden 2'si polis 4 kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.12.2018 20:24 | Son Güncelleme

EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM), sosyal medyada Türk bayrağını, Türk milletini, devlet büyüklerini, Emniyet Teşkilatı'na hakarette bulunan kişilere yönelik İstanbul, Tunceli, Kahramanmaraş, İzmir ve Antalya'da düzenlenen operasyonda aralarında 2 polisin de bulunduğu 4 kişinin tutuklandığını açıkladı.

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA)- EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM), sosyal medyada Türk bayrağını, Türk milletini, devlet büyüklerini, Emniyet Teşkilatı'na hakarette bulunan kişilere yönelik İstanbul, Tunceli, Kahramanmaraş, İzmir ve Antalya'da düzenlenen operasyonda aralarında 2 polisin de bulunduğu 4 kişinin tutuklandığını açıkladı.
EGM'den yapılan açıklamada, bazı sosyal medya platformları üzerinde Türk bayrağını, Türk milletini, devlet büyüklerini, Emniyet Teşkilatı'na, manipülasyon yoluyla kamuoyunda olumsuz algı oluşturma gayesinde olan, kolluk kuvvetlerine tehdit ve hakaret eden, aşağılayan paylaşımlarda bulunan aralarında 2 polisin de aralarında olduğu kişilere yönelik çalışma yapıldığı bildirildi. Yapılan çalışma neticesinde bu kişilerin İstanbul, Tunceli, Kahramanmaraş, İzmir ve Antalya'da bulundukları tespit edildiği belirtilerek, yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kimliklerinin tespit edilmesi üzerine yapılan operasyonlar sonucunda, adli makamlara sevk edilen N.Ö. ve S.İ. isimli şahıslar ile polis memuru S.E. ve polis memuru R.O. tutuklanmış, U.A. ve İ.I. isimli şahıslar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, emniyet personeli ile ilgili de ayrıca idari yönden soruşturma başlatılmıştır. Türk Polis Teşkilatı olarak sosyal medya üzerinden bu ve buna benzer paylaşımlarda bulunan, teşkilatımız ve devlet kurumları ile ilgili toplum üzerinde olumsuz algı oluşturma gayretinde olan, teşkilatımız içerisinde uyum, birlik ve motivasyonu zedelemeye çalışan, kendi personelimiz ve diğer şahıslar ile mücadelemizi yasal sınırlar içerisindeki görev, yetki ve sorumluluklarımıza bağlı kalarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tavizsiz bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz."

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