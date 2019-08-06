EGM ve jandarma, alkol ve uyuşturucu madde etkisinde araç kullananları affetmedi

Alkol ve uyuşturucu madde kullanan sürücülere yönelik yapılan denetimlerde; 2019’un ilk 7 ayında alkol ve uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanan toplam 91 bin 479 sürücünün ehliyeti geri alındı.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı trafik ekipleri, trafikte alkol ve uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanarak hem kendini hem de başkasının hayatını tehlikeye atan sürücüleri affetmedi. Bakanlık 2019’un ilk 7 ayında alkollü araç kullanan toplam 90 bin 483 sürücünün, uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanan toplam 996 sürücünün ehliyetine el koydu.

İçişleri Bakanlığı trafik ekipleri, 2016 yılında 100 bin 662, 2017 yılında 114 bin 889, 2018 yılında 146 bin 320 sürücünün, alkollü araç kullanma gerekçesiyle sürücü belgesini geri almıştı. Böylelikle 3,5 yıldan fazla bir sürede alkollü araç kullanma gerekçesiyle toplam 452 bin 354 sürücü belgesi geri alınmış oldu.

Bakanlık uyuşturucu madde etkisinde araç kullananların da sürücü belgesine el koydu. Ülke genelinde yapılan denetimlerde bu gerekçeyle 2019’un ilk 7 ayında 996 sürücü belgesi geri alındı.

2016’da 498, 2017’de 971, 2018 ise bin 281 sürücü belgesi geri alınmıştı. Böylelikle, trafik denetimlerinde uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanma gerekçesiyle 3,5 yıldan fazla bir sürede toplam 3 bin 746 sürücü belgesi geri alınmış oldu.

