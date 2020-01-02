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  4. EGM: Yılbaşı denetimlerinde 16 bin 478 trafik kural ihlali tespit edilerek işlem yapıldı

EGM: Yılbaşı denetimlerinde 16 bin 478 trafik kural ihlali tespit edilerek işlem yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2020 20:36 | Son Güncelleme

EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM), trafik güvenliğini sağlamak ve yılbaşı nedeniyle oluşan yoğunluktan kaynaklı trafik kazalarını önlemek amacıyla 31 Aralık 2019 ve 01 Ocak 2020 tarihlerinde ülke genelinde 'yılbaşı tedbirleri' kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde, 110 bin 961 araç ile sürücüsünün denetlendiğini ve toplam 16 bin 478 trafik kural ihlalinin tespit edilerek işlem yapıldığını açıkladı.  EGM, yılbaşı nedeniyle ülke genelinde alınan tedbirlere ilişkin bir açıklama yaptı.

EGM: Yılbaşı denetimlerinde 16 bin 478 trafik kural ihlali tespit edilerek işlem yapıldı

Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)- EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM), trafik güvenliğini sağlamak ve yılbaşı nedeniyle oluşan yoğunluktan kaynaklı trafik kazalarını önlemek amacıyla 31 Aralık 2019 ve 01 Ocak 2020 tarihlerinde ülke genelinde 'yılbaşı tedbirleri' kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde, 110 bin 961 araç ile sürücüsünün denetlendiğini ve toplam 16 bin 478 trafik kural ihlalinin tespit edilerek işlem yapıldığını açıkladı.
EGM, yılbaşı nedeniyle ülke genelinde alınan tedbirlere ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Yılbaşı nedeniyle, şehirlerarası ve şehiriçi yollardaki trafik yoğunluğunun diğer günlere oranla artış göstereceği değerlendirildi ve bu ortamın herhangi bir olumsuzluğa neden olmaması için trafik denetleme ve düzenleme faaliyetlerinin artırılması, hedef bölgelerde alkol denetimlerine ağırlık verilmesi, yoğun güzergâh ve kavşaklarda görünür olunması gibi tedbirler alındı. Bu tedbirler kapsamında, trafik güvenliğini sağlamak ve yılbaşı nedeniyle oluşan yoğunluktan kaynaklı trafik kazalarını önlemek amacıyla 31 Aralık 2019 ve 01 Ocak 2020 tarihlerinde ülke genelinde 'yılbaşı tedbirleri' kapsamında denetimler gerçekleştirildi" denildi.
Yapılan denetimlerde, 110 bin 961 araç ile sürücü denetlenirken, 2 bin 681 sürücünün alkol etkisinde araç kullandığı, 53 ticari araç sürücüsünün ise kış lastiği kullanmadığı tespit edildi. Bu kapsamda, bin 720 araç trafikten men edildi, 2 bin 597 sürücü belgesi ise geçici olarak geri alındı. Toplam 16 bin 478 trafik kural ihlali tespit edilerek işlem yapıldı.
Yapılan açıklamada, "Sürücülerimize öncelikli olarak kendi can güvenliklerinin sağlanması için trafik kurallarının önemi ve bu kurallara uymaları hususu hatırlatılır, bu denetimlerin sürekli olacağının bilinmesi kamuoyuna saygıyla duyurulur" uyarısı yapıldı.

FOTOĞRAFLI

EGM: Yılbaşı denetimlerinde 16 bin 478 trafik kural ihlali tespit edilerek işlem yapıldı

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