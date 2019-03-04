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EGM’den 56 ülke polisine önemli toplantı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.03.2019 17:08 | Son Güncelleme

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Dikmen yerleşkesinde 56 yabancı ülke polis irtibat görevlisiyle ülkenin genel güvenlik ve asayiş durumunun doğru yansıtılması amacıyla bilgilendirme toplantısı yapıldı.Uluslararası alanda Türkiye’nin görünürlüğünün olumlu yönde yansıtılabilmesi amacıyla Dış İlişkiler Daire Başkanlığının koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 2018 yılı faaliyetlerine ilişkin değerlendirme ve bilgilendirme toplantısı yapıldı.

EGM’den 56 ülke polisine önemli toplantı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Dikmen yerleşkesinde 56 yabancı ülke polis irtibat görevlisiyle ülkenin genel güvenlik ve asayiş durumunun doğru yansıtılması amacıyla bilgilendirme toplantısı yapıldı.
Uluslararası alanda Türkiye’nin görünürlüğünün olumlu yönde yansıtılabilmesi amacıyla Dış İlişkiler Daire Başkanlığının koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 2018 yılı faaliyetlerine ilişkin değerlendirme ve bilgilendirme toplantısı yapıldı. Dikmen yerleşkesinde bulunan mavi salonda 27 Şubat 2019 tarihinde Türkiye’de görev yapan 56 yabancı ülke polis irtibat görevlisine, ülkenin genel güvenlik ve asayiş durumu anlatıldı. Toplantıya Dış İlişkiler, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele, Siber Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele, Asayiş, Güvenlik, İnterpol-Europol ile Trafik Uygulama ve Denetleme Daire Başkanlıklarından toplam 20 personel katıldı. Toplantıya katılan Daire Başkanlıklarının faaliyet alanları ve yaptıkları çalışmalarla ilgili istatistikler verilerek, yürütülen güncel projeler hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

EGM’den 56 ülke polisine önemli toplantı

EGM’den 56 ülke polisine önemli toplantı

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