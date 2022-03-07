EGM'den 8 Mart açıklaması: İzinsiz gösteriye müsaade edilmeyecek

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında 18 Şubat’tan bu yana 46 ilde 15 bin 574 kişinin katıldığı 174 etkinlik düzenlendiğini ve bu etkinliklerde 12 kişi hakkında yasal işlem başlatıldığını duyurdu. EGM, bugün ve yarın belirlenen yer ve güzergahlar dışında yasaya aykırı şekilde eylem yapılmasına da izin verilmeyeceğini bildirdi.

EGM'den yapılan yazılı açıklamada, "2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında daha önceden ilan edilen yerlerde açık hava toplantısı ve diğer etkinlikler (basın açıklaması, bildiri dağıtma, stant açma, kapalı yer toplantısı, pankart açma ve yürüyüş) şeklinde düzenlenmiştir. Bu etkinliklerde kanuna aykırı hareket eden 12 şahıs hakkında yasal işlem yapılmıştır" denildi.

Açıklamada, 8 Mart ile ilgili izinsiz gösteriye müsaade edilmeyeceği belirtilerek, şöyle dendi:

"Bugün ve 8 Mart 2022 tarihinde de etkinlikler aynı şekilde 2911 sayılı Kanun kapsamında daha önceden toplantı ve gösteri yürüyüşleri yapılabileceği ilan edilen yerlerde ve güzergahlarda yasal çerçeve içerisinde düzenlenebilecektir. Belirlenen bu yerler dışında kalan alanlarda kanuna aykırı şekilde eylem yapılmasına kesinlikle müsaade edilmeyecektir. Bu konu ile ilgili etkinliklerin yasal zeminde ve belirlenen yerlerde huzur ve güven ortamı içerisinde yapılması için tüm güvenlik tedbirleri alınmıştır."

2021'de 19'uncusu yapılan İstanbul Feminist Gece Yürüyüşü'ne karşı İstanbul Valiliği geçen sene öğle saatlerinde İstiklal Caddesi’ne çıkan tüm yolları ve Taksim metro istasyonunu kapatmıştı. Bunun üzerine kadınlar Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde toplanarak Karaköy'e yürümüştü.

ANKA / BÖ,ET

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